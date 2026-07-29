ஓ.டி.டி.

'கட்டா குஸ்தி 2' ஓடிடி ரிலீஸ் அறிவிப்பு... நெட்பிளிக்ஸில் எப்போது வெளியாகிறது?

திரையரங்குகளில் பார்க்கத் தவறிய ரசிகர்கள், ஓடிடி வெளியீட்டை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.
'கட்டா குஸ்தி 2' ஓடிடி ரிலீஸ் அறிவிப்பு... நெட்பிளிக்ஸில் எப்போது வெளியாகிறது?
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சென்னை,

விஷ்ணு விஷால் நடிப்பில் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்ற 'கட்டா குஸ்தி 2' திரைப்படம், தற்போது ஓடிடி வெளியீட்டுக்கு தயாராகியுள்ளது. திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிய இந்தப் படம் விரைவில் நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாக உள்ளது.

2022-ம் ஆண்டு வெளியான 'கட்டா குஸ்தி' திரைப்படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, அதன் இரண்டாம் பாகமாக 'கட்டா குஸ்தி 2' உருவானது. விஷ்ணு விஷாலுடன் இணைந்து ஐஸ்வர்யா லக்ஷ்மி நடித்துள்ள இந்தப் படம், நகைச்சுவை மற்றும் குடும்ப பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுடன் வெளியாகி ரசிகர்களின் வரவேற்பைப் பெற்றது.

ரூ.50 கோடிக்கும் மேல் வசூல்

இயக்குநர் செல்லா அய்யா இயக்கிய இந்தப் படத்தில் முனிஷ்காந்த், காளி வெங்கட், கருணாகரன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். விஷ்ணு விஷால் மற்றும் வேல்ஸ் பிலிம் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் இணைந்து தயாரித்துள்ள இந்தத் திரைப்படம், உலகளவில் ரூ.50 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஜூலை 31-ல் ஓடிடி வெளியீடு

திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிய 'கட்டா குஸ்தி 2' திரைப்படம், வருகிற ஜூலை 31-ஆம் தேதி நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, திரையரங்குகளில் பார்க்கத் தவறிய ரசிகர்கள், ஓடிடி வெளியீட்டை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.

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