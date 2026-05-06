ஓடிடியில் வெளியானது பிரதீப் ரங்கநாதனின் “எல்ஐகே”

சென்னை,
தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இயக்குனர்களில் ஒருவரான விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில், நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடிப்பில் கடந்த மாதம் வெளியான படம் ‘லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி’ (எல்.ஐ.கே). இந்த படத்தில் கீர்த்தி ஷெட்டி நாயகியாக நடித்துள்ளார். மேலும் எஸ்.ஜே. சூர்யா, யோகி பாபு, சீமான் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். செவன் ஸ்கிரீன் ஸ்டுடியோ மற்றும் ரவுடி பிக்சர்ஸ் நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரித்துள்ள இப்படத்திற்கு அனிருத் ரவிச்சந்தர் இசையமைத்திருந்தார்.
லவ், பேண்டஸி கதைக்களத்தில் வெளியான இந்த படம் இளசுகளை வெகுவாக கவர்ந்தது. இந்த படம் கிட்டத்தட்ட ரூ.60 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூல் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், இப்படம் அமேசான் பிரைம் வீடியோ ஓடிடி தளத்தில் இன்று (6-ந் தேதி) வெளியாகி உள்ளது. திரையரங்குகளில் இந்த படத்தை காண தவறியவர்கள் ஓடிடியில் கண்டு ரசிக்கலாம்.