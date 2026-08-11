ஓடிடிக்கு வரும் சனந்தின் “ஹார்ட்டின் ”... ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

‘ஹார்டின்’ படம் வரும் ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி அமேசான் பிரைம் மற்றும் சிம்லி சவுத் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகவுள்ளது.
அறிமுக இயக்குநர் கிஷோர் குமார் இயக்கத்தில் உருவான திரைப்படம் ‘ஹார்டின்’. கிஷோர் குறும் படங்கள், வெப் தொடர்கள் இயக்கியுள்ளார். இந்தப் படத்தின் நாயகனாக சனந்த் நடிக்கிறார். இவர் ஜில் ஜங் ஜக், பேட்ட, மகான் ஆகிய படங்களில் நடித்துள்ளார். நாயகிகளாக மடோனா செபாஸ்டியன் மற்றும் இமயா ஆகியோர் நடிக்கின்றனர்.
இதில் இமயா தமிழக நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசுவின் மகள். இவர் இப்படம் மூலம் நடிகையாக தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமாகிறார். டிரைடென்ட் ஆர்ட்ஸ் ஆர். ரவீந்திரன் இப்படத்தை தயாரித்துள்ளார். நேரம், பிரேமம் போன்ற மலையாளத் திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்த ராஜேஷ் முருகேசன் இந்தப் படத்திற்கு இசையமைத்திருந்தார்.
கடந்த ஜூன் 26 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான நிலையில், இதன் கதைக்களம் முக்கோணக் காதல் கதையாக அமைந்த இந்தப் படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றிருந்தது.
இந்நிலையில், ‘ஹார்டின்’ படம் வரும் ஆகஸ்ட் 14 ஆம் தேதி அமேசான் பிரைம் மற்றும் சிம்லி சவுத் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகவுள்ளது.