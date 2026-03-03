ஓடிடியில் வெளியாகும் "வித் லவ்" படம்.. எதில், எப்போது பார்க்கலாம்?

'டூரிஸ்ட் பேமிலி' படத்தின் மூலம் பிரபலமான இயக்குனர் அபிஷன் ஜீவிந்த் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள 'வித் லவ்' படம் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் வெளியானது. இப்படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக மலையாள நடிகை அனஸ்வரா ராஜன் நடித்துள்ளார். ஷான் ரோல்டன் இசையமைத்துள்ளார்.
டூரிஸ்ட் பேமிலி படத்தில் அபிஷன் ஜீவிந்திடம் உதவி இயக்குனராக இருந்த மதன் இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். எம்ஆர்பி என்டர்டெயின்மென்ட் மற்றும் சவுந்தர்யா ரஜினிகாந்த் இணைந்து இப்படத்தை தயாரித்துள்ளனர். காதல் கதையை மையமாக கொண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ள இப்படத்தில் காவ்யா அனில், ஹரிஷ்குமார், சச்சின் நாச்சியப்பன், தேனி முருகன், ஆர்.ஜே.ஆனந்தி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
பள்ளிகால கதையுடன் கூடிய நகைச்சுவை காதல் படமாக உருவான இப்படத்திற்கு இளம் தலைமுறை ரசிகர்களிடம் வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது. இந்த நிலையில், தியேட்டர்களில் தொடர்ந்து மக்கள் மத்தியல் வரவேற்பை பெற்ற இப்படம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாக உள்ளது. அதாவது, வருகிற 6ந் தேதி நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி வெளியாகும் என்ற அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திரையரங்குகளில் இந்த படத்தை காண தவறவிட்டவர்கள் ஓடிடியில் கண்டு ரசிக்கலாம்.