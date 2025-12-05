இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ் லிஸ்ட்!.. எதை, எதில் பார்க்கலாம்?

இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ் லிஸ்ட்!.. எதை, எதில் பார்க்கலாம்?
தினத்தந்தி 5 Dec 2025 10:24 AM IST
இந்த வாரம் எந்தெந்த படங்கள் ஓடிடியில் வெளியாக உள்ளன என்பதை காணலாம்.

திரையுலகில் ஒவ்வொரு வாரமும் பல புதிய படங்கள் ரிலீசாகி வருகின்றன. கடந்த சில ஆண்டுகளில் ஓ.டி.டி. தளங்கள் அதிக பிரபலம் அடைந்துள்ளதை அடுத்து, பல படங்கள் ஓ.டி.டி.யில் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன. திரையரங்குகளை போலவே ஓ.டி.டி. தளங்களிலும் ஏராளமான படங்கள் வெளியாகி வருகின்றன. அந்த வகையில், இந்த வாரம் எந்த திரைப்படங்கள் மற்றும் தொடர்கள் எந்தெந்த ஓ.டி.டி தளங்களில் வெளியாகி உள்ளன என்பதைக் காணலாம்.

• தி பேட் காய்ஸ் 2

வெளியீட்டு தேதி: டிசம்பர் 1ந் தேதி

பார்க்கலாம்: ஜியோ ஹாட்ஸ்டார்

• ட்ரோல்

வெளியீட்டு தேதி: டிசம்பர் 1ந் தேதி

பார்க்கலாம்: நெட்பிளிக்ஸ்

• தம்மா

வெளியீட்டு தேதி: டிசம்பர் 2ந் தேதி

பார்க்கலாம்: பிரைம் வீடியோ ரென்ட்

• மை சீக்ரெட் சான்டா

வெளியீட்டு தேதி: டிசம்பர் 3ந் தேதி

பார்க்கலாம்: நெட்பிளிக்ஸ்

• குற்றம் புரிந்தவன்

வெளியீட்டு தேதி: டிசம்பர் 5ந் தேதி

பார்க்கலாம்: சோனி லிவ்

• ஸ்டீபன்

வெளியீட்டு தேதி: டிசம்பர் 5ந் தேதி

பார்க்கலாம்: நெட்பிளிக்ஸ்

• தி கேர்ள் பிரண்ட்

வெளியீட்டு தேதி: டிசம்பர் 5ந் தேதி

பார்க்கலாம்: நெட்பிளிக்ஸ்

• டைஸ் ஐரே

வெளியீட்டு தேதி: டிசம்பர் 5ந் தேதி

பார்க்கலாம்: சிம்பிலி சவுத்

• தூள் பேட் போலீஸ் ஸ்டேஷன்

வெளியீட்டு தேதி: டிசம்பர் 5ந் தேதி

பார்க்கலாம்: ஆஹா

• தி கிரேட் ப்ரீ வெட்டிங் ஷோ

வெளியீட்டு தேதி: டிசம்பர் 5ந் தேதி

பார்க்கலாம்: ஜீ5

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

