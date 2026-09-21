யாஷின் “டாக்ஸிக்” படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

யாஷின் ‘டாக்ஸிக்’ திரைப்படம் ஜீ5 ஓடிடியில் வரும் செப்டம்பர் 25 ஆம் தேதி வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
‘கே.ஜி.எப்’ படங்களின் வெற்றிக்குப் பிறகு நடிகர் யாஷ் நடித்துள்ள ‘டாக்ஸிக்’ திரைப்படத்தை இயக்குநர் கீது மோகன்தாஸ் இயக்கியிருந்தார். கேவிஎன் புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரித்துள்ள இந்த கேங்ஸ்டர் டிராமா படத்தில் நயன்தாரா, கியாரா அத்வானி, ருக்மணி வசந்த், ஹூமா குரேஷி, தாரா சுதாரியா உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
போர்த்துகீசிய ஆட்சியின் கீழ் இருந்த கோவாவில் அபினே வர்த்தக சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கும் ரயா என்ற கேங்ஸ்டர் பாத்திரத்தில் நடிகர் யாஷ் நடித்துள்ளார். கங்கா என்ற காதாபாத்திரத்தில் யாஷின் சகோதரியாக நயன்தாரா நடித்துள்ளார். தணிக்கை வாரியம் ‘டாக்ஸிக்’ படத்திற்கு ‘ஏ’ சான்றிதழ் வழங்கியிருந்தது.
இந்தப் படத்துக்கு மோசமான விமர்சனங்கள் எழுந்த நிலையிலும் உலகளவில் ரூ. 350 கோடி வசூல் செய்தது. ரவி பஸ்ரூர் இசையமைத்துள்ள இந்தப் படத்தின் பாடல்கள் அனைத்தும் ரசிகர்களைக் கவர்ந்தது.
இந்த நிலையில், ‘டாக்ஸிக்’ திரைப்படம் ஜீ5 ஓடிடியில் வரும் செப்டம்பர் 25 ஆம் தேதி வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.