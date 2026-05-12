இந்த வார விசேஷங்கள்: 12-5-2026 முதல் 18-5-2026 வரை

12-ந் தேதி (செவ்வாய்)
* நாங்குநேரி உலகநாயகி அம்மன் புஷ்பாஞ்சலி.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி, சென்னகேசவப் பெருமாள் தலங்களில் விடையாற்று உற்சவம்.
* வீரபாண்டி கவுமாரியம்மன் கோவிலில் பொங்கல் விழா.
* காரைக்குடி கொப்புடையம்மன் விழா தொடக்கம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
13-ந் தேதி (புதன்)
* முகூர்த்த நாள்.
* சர்வ ஏகாதசி.
* திருவரங்கம் நம்பெருமாள் வண்டலூர் சப்பரத்தில் புறப்பாடு.
* திருவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள், ரெங்கமன்னார் கண்ணாடி மாளிகைக்கு எழுந்தருளல்.
* மதுரை கூடலழகர், திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் புறப்பாடு.
* மேல்நோக்கு நாள்.
14-ந் தேதி (வியாழன்)
* முகூர்த்த நாள்.
* பிரதோஷம்.
* திருவரங்கம் நம்பெருமாள் ரத உற்சவம்.
* காரைக்குடி கொப்புடையம்மன் அன்ன வாகனத்தில் திருவீதி உலா.
* தேவகோட்டை ரெங்கநாதர் புறப்பாடு.
* சமநோக்கு நாள்.
15-ந் தேதி (வெள்ளி)
* வீரபாண்டி கவுமாரியம்மன் ரத உற்சவம்.
* சங்கரன் கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.
* ராமேஸ்வரம் பர்வதவர்த்தினி அம்மன் நவசக்தி மண்டபம் எழுந்தருளி தங்கப் பல்லக்கில் பவனி.
* சமநோக்கு நாள்.
16-ந் தேதி (சனி)
* அமாவாசை.
* நெல்லை கயிலாசபுரம் கயிலாசநாதர் உற்சவம் ஆரம்பம்.
* திருக்கண்ணபுரம் சவுரிராஜப் பெருமாள், விபீசண ஆழ்வாருக்கு நடையழகு சேவை காண்பித்தருளல்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
17-ந் தேதி (ஞாயிறு)
* கார்த்திகை விரதம்.
* காரைக்குடி கொப்புடையம்மன் வெள்ளி ரிஷப வாகனத்தில் பவனி.
* சிவகாசி விசுவநாதர் விழா தொடக்கம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
18-ந் தேதி (திங்கள்)
* முகூர்த்த நாள்.
* சோழவந்தான் ஜெனகை மாரியம்மன் விழா தொடக்கம்.
* சிவகாசி விசுவநாதர் பூத வாகனத்தில் பவனி.
* மன்னார்குடி ராஜகோபால சுவாமி புறப்பாடு.
* மேல்நோக்கு நாள்.