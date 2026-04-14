இந்த வார விசேஷங்கள்: 14-4-2026 முதல் 20-4-2026 வரை

14-ந் தேதி (செவ்வாய்)
* தமிழ் வருடப் பிறப்பு.
* சமயபுரம் மாரியம்மன் ரத உற்சவம்.
* மதுரை மீனாட்சி அம்மனுக்கு வைர கிரீடம் சாற்றி அருளல்.
* மாவூற்று வேலப்பர் பெருந்திருவிழா.
* மேல்நோக்கு நாள்.
15-ந் தேதி (புதன்)
* பிரதோஷம்.
* உப்பிலியப்பன் கோவில் சீனிவாசர் விடையாற்று உற்சவம்.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் நரசிம்மருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
16-ந் தேதி (வியாழன்)
* முகூர்த்த நாள்.
* திருவைகுண்டம் வைகுண்டபதி புறப்பாடு.
* திருப்பதி ஏழுமலையான் மைசூர் மண்டபம் எழுந்தருளல்.
* சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.
17-ந் தேதி (வெள்ளி)
* அமாவாசை.
* சமயபுரம் மாரியம்மன் தெப்ப உற்சவம்.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.
* தேவகோட்டை ரெங்கநாதர் புறப்பாடு.
* திருக்கண்ணபுரம் சவுரிராஜர், விபீசண ஆழ்வாருக்கு நடையழகு காண்பித்தருளல்.
* சமநோக்கு நாள்.
18-ந் தேதி (சனி)
* திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியர் கோவிலில் சீராளக்கறி நைவேத்தியம்.
* திருச்செங்காட்டங்குடி உத்திரபதீசுவரர் விருட்சப சேவை.
* திருவரங்கம் நம்பெருமாள், திருவள்ளூர் வீரராகவர், மதுரை கூடலழகர் தலங்களில் அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* சமநோக்கு நாள்.
19-ந் தேதி (ஞாயிறு)
* கார்த்திகை விரதம்.
* ராமநாதபுரம் சொக்கநாதர் சித்திரை உற்சவம் ஆரம்பம்.
* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் சித்திரை பெருவிழா தொடக்கம்.
* திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் தங்க மயில் வாகனத்தில் பவனி.
* திண்டுக்கல் பத்மகிரீஸ்வரர் விழா தொடக்கம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
20-ந் தேதி (திங்கள்)
* அட்சய திருதியை.
* முகூர்த்த நாள்.
* சதுர்த்தி விரதம்.
* நாங்குநேரி வானமாமலைப் பெருமாள், ஆறுமுகமங்கலம் ஆயிரத்தெண் விநாயகர், குறுக்குத்துறை சுப்பிரமணியர், செம்பொனார் கோவில் சுவர்ணபுரீஸ்வரர் விழா தொடக்கம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.