ஆன்மிகம்

இந்த வார விசேஷங்கள்: 17-2-2026 முதல் 23-2-2026 வரை

சுவாமிமலையில் நாளை மறுநாள் முருகப்பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.
சுவாமிமலை முருகப்பெருமான்
சுவாமிமலை முருகப்பெருமான்
Published on

இந்த வார விசேஷங்கள்

17-ந் தேதி (செவ்வாய்)

* அமாவாசை.

* திருநெல்வேலி குறுக்குத்துறை சுப்பிரமணியர் கோவிலில் லட்ச தீபம்.

* ஸ்ரீசைலம், திருவைகாவூர், திருக்கோகர்ணம், காளஹஸ்தி தலங்களில் சிவபெருமானுக்கு திருக்கல்யாணம்

* ராமேஸ்வரம் சுவாமி அம்பாள் இந்திர விமானத்தில் பவனி, இரவு தங்க விருட்சப சேவை.

* நத்தம் மாரியம்மன் கோவில் காப்பு கட்டும் விழா.

* மேல்நோக்கு நாள்.

18-ந் தேதி (புதன்)

* சாம்பல் புதன்.

* திருவைகாவூர், திருக்கோகர்ணம், வேதாரண்யம் தலங்களில் சிவபெருமான் பவனி.

* நத்தம் மாரியம்மன் புறப்பாடு.

* மேல்நோக்கு நாள்.

19-ந் தேதி (வியாழன்)

* சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.

* வேதாரண்யம் சிவபெருமான் புறப்பாடு.

* நத்தம் மாரியம்மன் பவனி.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

20-ந் தேதி (வெள்ளி)

* முகூர்த்த நாள்.

* மதுரை கூடலழகர் விழா தொடக்கம்.

* திருப்பதி ஏழுமலையான் மைசூர் மண்டபம் எழுந்தருளல்.

* மேல்நோக்கு நாள்.

Also Read
பிரம்மோற்சவ விழா.. கபிலேஸ்வரர் கோவிலில் போகி தேரோட்டம், புருஷா மிருக வாகன வீதிஉலா
சுவாமிமலை முருகப்பெருமான்

21-ந் தேதி (சனி)

* சதுர்த்தி விரதம்.

* பெருவயல், திருச்செந்தூர், பாவூர்சத்திரம், வென்னிமலை தலங்களில் மாசி உற்சவம் ஆரம்பம்.

* தேரெழுந்தூர் திருஞானசம்பந்தர் புறப்பாடு

* மிலட்டூர் விநாயகப் பெருமான் பவனி.

* சமநோக்கு நாள்.

22-ந் தேதி (ஞாயிறு)

* முகூர்த்த நாள்.

* சஷ்டி விரதம்.

* திருக்கோஷ்டியூர் சவுமிய நாராயணப் பெருமாள் உற்சவம் ஆரம்பம்.

* மதுரை கூடலழகர் ஆண்டாள் திருக்கோலம், இரவு அனுமன் வாகனத்தில் ராமாவதாரக் காட்சி.

* காங்கேயம் முருகன் மயில் வாகனத்தில் பவனி.

* சமநோக்கு நாள்.

Also Read
மே மாதம் திருப்பதி போறீங்களா..? தரிசன டிக்கெட்டுகள் ஒதுக்கீடு விவரம்
சுவாமிமலை முருகப்பெருமான்

23-ந் தேதி (திங்கள்)

* மதுரை கூடலழகர் கள்ளர் திருக்கோலம், இரவு கருட வாகனத்தில் பவனி.

* திருப்போரூர் முருகன் பிரணவ உபதேசம் அருளிய காட்சி.

* திருக்கண்ணபுரம் சவுரிராஜப் பெருமாள் விழா தொடக்கம்.

* திருவொற்றியூர், திருவெண்காடு, விருத்தாசலம் தலங்களில் சிவபெருமான் திருவீதி உலா.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

Also Read
கோலாகலமாக நடைபெற்ற மகா சிவராத்திரி விழா.. சிவன் கோவில்களில் குவிந்த பக்தர்கள்
சுவாமிமலை முருகப்பெருமான்
Aanmigam
Aanmigam News
Spiritual Events
ஆன்மிகம்
இந்த வார விஷேசங்கள்
ஆன்மிக செய்திகள்

Related Stories

No stories found.
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com