இந்த வார விசேஷங்கள்: 17-2-2026 முதல் 23-2-2026 வரை

17-ந் தேதி (செவ்வாய்)
* அமாவாசை.
* திருநெல்வேலி குறுக்குத்துறை சுப்பிரமணியர் கோவிலில் லட்ச தீபம்.
* ஸ்ரீசைலம், திருவைகாவூர், திருக்கோகர்ணம், காளஹஸ்தி தலங்களில் சிவபெருமானுக்கு திருக்கல்யாணம்
* ராமேஸ்வரம் சுவாமி அம்பாள் இந்திர விமானத்தில் பவனி, இரவு தங்க விருட்சப சேவை.
* நத்தம் மாரியம்மன் கோவில் காப்பு கட்டும் விழா.
* மேல்நோக்கு நாள்.
18-ந் தேதி (புதன்)
* சாம்பல் புதன்.
* திருவைகாவூர், திருக்கோகர்ணம், வேதாரண்யம் தலங்களில் சிவபெருமான் பவனி.
* நத்தம் மாரியம்மன் புறப்பாடு.
* மேல்நோக்கு நாள்.
19-ந் தேதி (வியாழன்)
* சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.
* வேதாரண்யம் சிவபெருமான் புறப்பாடு.
* நத்தம் மாரியம்மன் பவனி.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
20-ந் தேதி (வெள்ளி)
* முகூர்த்த நாள்.
* மதுரை கூடலழகர் விழா தொடக்கம்.
* திருப்பதி ஏழுமலையான் மைசூர் மண்டபம் எழுந்தருளல்.
* மேல்நோக்கு நாள்.
21-ந் தேதி (சனி)
* சதுர்த்தி விரதம்.
* பெருவயல், திருச்செந்தூர், பாவூர்சத்திரம், வென்னிமலை தலங்களில் மாசி உற்சவம் ஆரம்பம்.
* தேரெழுந்தூர் திருஞானசம்பந்தர் புறப்பாடு
* மிலட்டூர் விநாயகப் பெருமான் பவனி.
* சமநோக்கு நாள்.
22-ந் தேதி (ஞாயிறு)
* முகூர்த்த நாள்.
* சஷ்டி விரதம்.
* திருக்கோஷ்டியூர் சவுமிய நாராயணப் பெருமாள் உற்சவம் ஆரம்பம்.
* மதுரை கூடலழகர் ஆண்டாள் திருக்கோலம், இரவு அனுமன் வாகனத்தில் ராமாவதாரக் காட்சி.
* காங்கேயம் முருகன் மயில் வாகனத்தில் பவனி.
* சமநோக்கு நாள்.
23-ந் தேதி (திங்கள்)
* மதுரை கூடலழகர் கள்ளர் திருக்கோலம், இரவு கருட வாகனத்தில் பவனி.
* திருப்போரூர் முருகன் பிரணவ உபதேசம் அருளிய காட்சி.
* திருக்கண்ணபுரம் சவுரிராஜப் பெருமாள் விழா தொடக்கம்.
* திருவொற்றியூர், திருவெண்காடு, விருத்தாசலம் தலங்களில் சிவபெருமான் திருவீதி உலா.
* கீழ்நோக்கு நாள்.