இந்த வார விசேஷங்கள்: 21-4-2026 முதல் 27-4-2026 வரை

21-ந் தேதி (செவ்வாய்)
* திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவிலில் சித்திரை வசந்த உற்சவம் ஆரம்பம்.
* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசஸ்வரர் கயிலாச காமதேனு வாகனத்தில் பவனி.
* வீரபாண்டி கவுமாரியம்மன் விழா தொடக்கம்.
* சமநோக்கு நாள்.
22-ந் தேதி (புதன்)
* சஷ்டி விரதம்.
* திருநெல்வேலி லட்சுமி நரசிங்கப் பெருமாள் உற்சவம் ஆரம்பம்.
* திருவையாறு சிவபெருமான் ஆதிசேஷ வாகனத்தில் பவனி.
* திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் சித்திரை வசந்த உற்சவம் ஆரம்பம்.
* திருஉத்திரகோசமங்கை மங்களேஸ்வரி, திருவள்ளூர் வீரராகவர், சோழசிம்மபுரம் லட்சுமி நரசிம்மர் தலங்களில் விழா தொடக்கம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.
23-ந் தேதி (வியாழன்)
* முகூர்த்த நாள்.
* நெல்லை தச்சநல்லூர் நவநீத கிருஷ்ணர் வருசாபிஷேகம்.
* சீர்காழி சிவபெருமான் புஷ்ப விமானத்தில் பவனி.
* திருக்கடவூர் சிவபெருமான் திருக்கல்யாணம்.
* சமநோக்கு நாள்.
24-ந் தேதி (வெள்ளி)
* திருநெல்வேலி குறுக்குத்துறை சுப்பிரமணியர் மயில் வாகனத்தில் பவனி.
* சீர்காழி சிவபெருமான் வெள்ளி ரத உற்சவம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.
25-ந் தேதி (சனி)
* தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் ரிஷப வாகனத்தில் பவனி.
* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் நந்தீஸ்வர யாளி வாகனத்தில் உலா.
* கடையம் சிவபெருமான் இந்திர விமானத்தில் பவனி.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
26-ந் தேதி (ஞாயிறு)
* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் பட்டாபிஷேகம்.
* தூத்துக்குடி சுவாமி யானை வாகனத்திலும், அம்பாள் அன்ன வாகனத்திலும் பவனி.
* சீர்காழி சிவபெருமான் திருக்கல்யாணம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
27-ந் தேதி (திங்கள்)
* சர்வ ஏகாதசி.
* மதுரை கள்ளழகர் கோடை வசந்தோற்சவம் ஆரம்பம்.
* தூத்துக்குடி நடராஜர் உருகு சட்ட சேவை.
* சோழசிம்மபுரம் லட்சுமி நரசிம்மர் அனுமந்த வாகனத்தில் சூர்ணாஷேகம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.