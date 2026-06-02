இந்த வார விசேஷங்கள்: 2-6-2026 முதல் 8-6-2026 வரை

* திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவிலில் கணபதி உற்சவம் ஆரம்பம்.
* மதுரை கூடலழகர் குதிரை வாகனத்தில் பவனி.
* சோழவந்தான் ஜெனகை மாரியம்மன் ரத உற்சவம்.
* பழனி ஆண்டவர் மயில் வாகனத்தில் பவனி.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
* காஞ்சிபுரம் வரதராஜர் உபய நாச்சியார்களுடன் ரத உற்சவம்.
* மதுரை கூடலழகர் கருட வாகனத்தில் பவனி.
* அரியக்குடி சீனிவாசப் பெருமாள் தெப்ப உற்சவம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
* முகூர்த்த நாள்.
* சங்கடகர சதுர்த்தி.
* அரியக்குடி சீனிவாசப் பெருமாள் ஆடும் பல்லக்கிலும், இரவு புஷ்பப் பல்லக்கிலும் உலா.
* மதுரை கூடலழகர் விடையாற்று உற்சவம்.
* காஞ்சிபுரம் வரதராஜர் குதிரை வாகனத்தில் பவனி.
* மேல்நோக்கு நாள்.
* சிரவண விரதம்.
* சாத்தூர் வேங்கடேசர் தோளுக்கினியானில் பவனி.
* உப்பிலியப்பன் கோவில் சீனிவாசப் பெருமாள், திருவில்லிபுத்தூர் பெரிய பெருமாள் தலங்களில் புறப்பாடு.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.
* திருவிடைமருதூர் பிரகத்குசாம்பிகை புறப்பாடு.
* மேல்நோக்கு நாள்.
* திருவரங்கம் நம்பெருமாள், திருவள்ளூர் வீரராகவர், மதுரை கூடலழகர் தலங்களில் அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.
* முகூர்த்த நாள்.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஆஞ்சநேயருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* திருவைகுண்டம் கள்ளபிரானுக்கு பால் அபிஷேகம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.