இந்த வார விசேஷங்கள்: 30-6-2026 முதல் 6-7-2026 வரை

* திருத்தங்கல் நின்ற நாராயணர் யானை வாகனத்தில் பவனி.
* மதுராந்தகம் கோதண்டராமர் புறப்பாடு.
* திருவல்லிக்கேணி அழகியசிங்கர் பவனி.
* சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோவிலில் நரசிம்மர் ரத உற்சவம்.
* திருத்தங்கல் சுவாமி, அம்பாள் கண்ணாடி சப்பரத்தில் சூர்ணாபிஷேகம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.
* முகூர்த்த நாள்.
* சிரவண விரதம்.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ராமருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* திருப்பதி திருவேங்கடமுடையானுக்கு புஷ்பாங்கி சேவை.
* மேல்நோக்கு நாள்.
* சங்கடஹர சதுர்த்தி.
* காஞ்சிபுரம் வரதராஜர் ஜேஷ்டாபிஷேகம்.
* உப்பிலியப்பன் கோவில் சீனிவாசப் பெருமாள், திருவில்லிபுத்தூர் பெரிய பெருமாள் தலங்களில் புறப்பாடு.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.
* திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் சன்னிதியில் சுந்தரவல்லி தாயார் பவனி.
* மேல்நோக்கு நாள்.
* திருத்தங்கல் நின்ற நாராயணப் பெருமாள் தீர்த்த உற்சவம்.
* திருவரங்கம் நம்பெருமாள், திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள், மதுரை கூடலழகர் தலங்களில் அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.
* முகூர்த்த நாள்.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஆஞ்சநேயருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* திருத்தணி முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் புஷ்பப் பாவாடை தரிசனம்.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோவிலில் மூலவருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.