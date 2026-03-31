இந்த வார விசேஷங்கள்: 31-3-2026 முதல் 6-4-2026 வரை

31-ந் தேதி (செவ்வாய்)
* நாங்குநேரி வானமாமலை பெருமாள் தங்கத் தேரோட்டம்.
* திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவிலில் செங்கோல் கொடுத்த லீலை.
* பழனி முருகப்பெருமான் திருக்கல்யாணம்.
* தொட்டியம் காளியம்மன் ரத உற்சவம்.
* ராமகிரி கல்யாண நரசிங்கப் பெருமாள் திருக்கல்யாணம்.
* கீழ்நோக்குநாள்.
1-ந் தேதி (புதன்)
* பங்குனி உத்திரம்.
* பவுர்ணமி.
* முருகன் ஆலயங்களில் வள்ளி திருக்கல்யாணம்.
* தென்திருப்பேரை பெருமாள் பங்குனி உற்சவம் ஆரம்பம்.
* மதுரை கள்ளழகர் திருக்கல்யாணம்.
* மேல்நோக்கு நாள்.
2-ந் தேதி (வியாழன்)
* மதுரை கள்ளழகர் மஞ்சள் நீராடல்.
* திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் மயில் வாகனத்தில் சூரசம்காரம்.
*தாயமங்கலம் முத்துமாரியம்மன் காமதேனு வாகனத்தில் பவனி.
* சமநோக்கு நாள்.
3-ந் தேதி (வெள்ளி)
* புனித வெள்ளி.
* ஆழ்வார்க்குறிச்சி பரமகல்யாணி உற்சவம் ஆரம்பம்.
* திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் பட்டாபிஷேகம்.
* மதுரை பிரசன்ன வேங்கடேசர் கள்ளர் திருக்கோலம்.
* கரிவலம்வந்தநல்லூர் பால்வண்ணநாதர் விழா தொடக்கம்.
* சமநோக்கு நாள்.
4-ந் தேதி (சனி)
* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருப்பரங்குன்றம் எழுந்தருளல்.
* திருவெள்ளறை சுவேதாத்திரிநாதர் விழா தொடக்கம்.
* உப்பிலியப்பன் கோவில் சீனிவாசர் இந்திர விமானத்தில் பவனி.
* சமநோக்கு நாள்.
5-ந் தேதி (ஞாயிறு)
* சங்கடஹர சதுர்த்தி.
* தாயமங்கலம் முத்துமாரியம்மன் பொங்கல் விழா.
* மன்னார்குடி ராஜகோபால சுவாமி நவநீத சேவை.
* சமயபுரம் மாரியம்மன் விழா தொடக்கம்.
* ஒழுகைமங்கலம் மாரியம்மன் உற்சவம் ஆரம்பம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
6-ந் தேதி (திங்கள்)
* முகூர்த்த நாள்.
* திருக்குற்றாலம் குற்றாலநாதர் வெள்ளிச் சப்பரத்தில் உலா.
* சமயபுரம் மாரியம்மன் சிம்ம வாகனத்தில் பவனி.
* சமநோக்கு நாள்.