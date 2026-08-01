திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் வருடாந்திர பிரம்மோற்சவ விழா செப்டம்பர் 15-ல் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்குகிறது

திருமலை,
திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் செப்டம்பர் மாதம் 15-ந்தேதியில் இருந்து 23-ந்தேதி வரை 9 நாட்கள் வருடாந்திர பிரம்மோற்சவ விழா நடக்கிறது.
இதுகுறித்து திருப்பதி தேவஸ்தானம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:-
திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் இந்த ஆண்டு 2 பிரம்மோற்சவ விழாக்கள் நடக்கின்றன. முதலில் செப்டம்பர் மாதம் 15 முதல் 23-ந்தேதி வரை வருடாந்திர பிரம்மோற்சவ விழா, தொடர்ந்து அக்டோபர் மாதம் 12 முதல் 20-ந்தேதி வரை நவராத்திரி பிரம்மோற்சவ விழா நடக்கிறது. முன்னதாக செப்டம்பர் மாதம் 14-ந்தேதி மாலை அங்குரார்ப்பணம் நடக்கிறது. 9 நாட்கள் நடக்கும் பிரம்மோற்சவ விழாவில் தினமும் காலை 8 மணியில் இருந்து 10 மணி வரையிலும், இரவு 7 மணியில் இருந்து 9 மணி வரையிலும் வாகன வீதிஉலாக்கள் நடக்கின்றன.
செப்டம்பர் 15-ந்தேதி மாலை கருட கொடியேற்றத்துடன் பிரம்மோற்சவ விழா தொடங்குகிறது. தொடர்ந்து இரவு 9 மணிக்கு பெரிய சேஷ வாகன வீதிஉலா, 16-ந்தேதி காலை 8 மணிக்கு சின்ன சேஷ வாகன வீதிஉலா. மதியம் 1 மணியில் இருந்து மாலை 3 மணி வரை ஸ்நாபன திருமஞ்சனம், இரவு 7 மணிக்கு ஹம்ச வாகன வீதிஉலா, 17-ந்தேதி காலை 8 மணிக்கு சிம்ம வாகன வீதிஉலா, இரவு 7 மணிக்கு முத்துப்பந்தல் வாகன வீதிஉலா, 18-ந்தேதி காலை 8 மணிக்கு கற்பக விருட்ச வாகன வீதிஉலா, இரவு 7 மணிக்கு சர்வ பூபால வாகன வீதிஉலா நடக்கிறது.
19-ந்தேதி காலை 8 மணிக்கு மோகினி அலங்காரத்தில் பல்லக்கு வாகன வீதிஉலா, மாலை 6.30 மணியில் இருந்து இரவு 11.30 மணி வரை 'சிகர' நிகழ்ச்சியாக கருட வாகன வீதிஉலா. 20-ந்தேதி காலை 8 மணிக்கு அனுமந்த வாகன வீதிஉலா, மாலை 4 மணிக்கு தங்கத்தேரோட்டம், இரவு 7 மணிக்கு கஜ வாகன வீதிஉலா.
21-ந்தேதி காலை 8 மணிக்கு சூரியபிரபை வாகன வீதிஉலா, மதியம் 1 மணியில் இருந்து மாலை 3 மணி வரை ஸ்நாபன திருமஞ்சனம், இரவு 7 மணிக்கு சந்திர பிரபை வாகன வீதி உலா, 22-ந்தேதி காலை 7 மணிக்கு தேரோட்டம். இரவு 7 மணிக்கு குதிரை வாகன வீதி உலா, 23-ந்தேதி காலை 6 மணியில் இருந்து 9 மணி வரை சக்கரத்தாழ்வார் தீர்த்தவாரி, இரவு கொடியிறக்கம் நடக்கிறது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.