பெருமாளுக்கு மாமனாரின் தீபாவளி சீர்... ஸ்ரீரங்கத்தில் நடைபெறும் தனித்துவ கொண்டாட்டம்

தீபாவளி என்றாலே புத்தாடைகள், இனிப்புகள், பட்டாசுகள் என இல்லங்களில் மகிழ்ச்சி பொங்கும். குறிப்பாக பெண்ணை கட்டிக் கொடுத்த பெற்றோர் தங்களின் மகள் மற்றும் மருமகனுக்கு தீபாவளி சீர் கொடுப்பது தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரிய வழக்கம் ஆகும். பெரும்பாலும் தலை தீபாவளிக்கு சீர் வழங்குவார்கள். சிலர் ஒவ்வொரு தீபாவளிக்கும் தீபாவளி சீர் வழங்கும் வழக்கத்தை கொண்டுள்ளனர்.
இவ்வாறு இல்லங்களில் நடைபெறும் கொண்டாட்டம்போன்று, ஒரு கோவிலில் ஆண்டுதோறும் பெருமாளுக்கே மாமனார் சார்பில் தீபாவளிச் சீர் வழங்கப்படுகிறது. ஆம்! பூலோக வைகுண்டம் என்று போற்றப்படும் திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் அருள்மிகு அரங்கநாதசுவாமி திருக்கோவிலில், ஸ்ரீ ரங்கநாதப் பெருமாள் மாப்பிள்ளையாகக் கருதப்பட்டு, அவருக்குத் தீபாவளிச் சீர்வரிசை சமர்ப்பிக்கப்படும் தனித்துவமான பாரம்பரியம் நடைபெறுகிறது.
பெரியாழ்வார் தமது மகளான ஆண்டாளை ஸ்ரீ ரங்கநாதருக்கு மணமுடித்துக் கொடுத்ததால், பெருமாள் அவருடைய மருமகனாகக் கருதப்படுகிறார். அந்த உறவின் அடிப்படையில், மாமனார் பெரியாழ்வார் சார்பில் பெருமாளுக்குத் தீபாவளிச் சீர் வழங்கப்படுவதாக ஐதீக மரபு கூறுகிறது.
இந்தச் சீர்வரிசையில் பட்டாடைகள், தாம்பூலம், பட்சணங்கள் மட்டுமல்லாமல், ஆயிரம் நாணயங்களை மூட்டை போன்று கட்டி பெருமாளின் திருவடிகளில் சமர்ப்பிக்கப்படும் ஓர் அற்புதமான நிகழ்வும் இடம்பெறுகிறது! அந்த உற்சவத்தின் பெயர் ‘ஜாலி உற்சவம்’.
ஒரு தெய்வீகத் திருமணத்தின் நினைவாக இன்றும் தொடரும் இந்தச் சீர்வரிசை மரபு, ஸ்ரீரங்கத்தின் தனித்துவமான சிறப்புகளில் ஒன்றாக விளங்குகிறது.
ஸ்ரீரங்கத்தில் தீபாவளிக் கொண்டாட்டம், தீபாவளிக்கு முந்தைய நாளிலிருந்தே சிறப்பான வழிபாட்டு நிகழ்வுகளுடன் ஆரம்பமாகிறது. தீபாவளிக்கு முதல் நாள் மாலை, மேளதாளங்கள் முழங்க மூலவரான பெரிய பெருமாளுக்கு நல்லெண்ணெய் சாத்தும் நிகழ்வு நடைபெறுகிறது. இது எண்ணெய்க்காப்பு அல்லது தைலக்காப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது.
பெருமாளுக்கு எண்ணெய்க்காப்பு செய்த பின்னர், கோயிலில் பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கும் பெருமாள் சார்பில் நல்லெண்ணெய் மற்றும் சீயக்காய்த்தூள் வழங்கப்படும் மரபு உள்ளது.
அதுமட்டுமல்லாமல், கோயிலில் உள்ள ஆழ்வார்கள் மற்றும் ஆச்சாரியர்களின் சன்னதிகளுக்கும் நல்லெண்ணெய், சீயக்காய், விரலி மஞ்சள் ஆகியவை பெருமாள் சார்பில் அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன.
இவ்வாறு தீபாவளி திருநாளில் அனைவரும் மகிழ்ச்சியுடன் பங்கேற்கும் வகையில் இந்த மரபு அமைந்துள்ளது. அன்றிரவு உற்சவரான நம்பெருமாளுக்கும் எண்ணெய்க்காப்பு அலங்காரம் செய்யப்படுகிறது.
தீபாவளித் திருநாள் அதிகாலையில் ஸ்ரீரங்கத்தில் வழிபாட்டு நிகழ்வுகள் மேலும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. ரங்கநாயகித் தாயாருக்கும், ஆழ்வார்கள் மற்றும் ஆச்சாரியர்களின் சன்னதிகளிலும் எண்ணெய்க்காப்பு செய்து திருமஞ்சனம் நடைபெறுகிறது. ரங்கநாயகித் தாயாருக்குச் சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்படுகின்றன. ஆழ்வார்கள், ஆச்சாரியர்களுக்குப் பாரம்பரிய மரியாதைகள் செலுத்தப்படுகின்றன. அனைவரும் புத்தாடைகளும் அழகிய மலர் மாலைகளும் அணிந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிக்கும் காட்சி மனதை மகிழ்விக்கும்.
தொடர்ந்து நம்பெருமாளுக்கும் மூலவருக்கும் சிறப்பு திருமஞ்சனம், புத்தாடை அலங்காரம், மலர் மாலை சாத்துதல் போன்ற நிகழ்வுகள் நடைபெறுகின்றன. இந்த நிகழ்வுகள் நிறைவடைந்ததும் ஆழ்வார்கள் மற்றும் ஆச்சாரியர்களின் உற்சவ மூர்த்திகள் மூலஸ்தானத்திற்கு கிழக்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ள கிளி மண்டபத்திற்கு எழுந்தருள்வார்கள். அங்கே அவர்கள் அனைவரும் பெருமாளின் வருகைக்காகக் காத்திருப்பார்கள்.
இதுதான் இந்த உற்சவத்தின் மிக அழகான தருணம்! ஒரு வீட்டில் மாமனார் தமது மாப்பிள்ளைக்குத் தீபாவளிச் சீர் வழங்குவது போல, ஸ்ரீரங்கத்தில் பெரியாழ்வார் சார்பில் ஸ்ரீ ரங்கநாதப் பெருமாளுக்குத் தீபாவளிச் சீர்வரிசை சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.
நம்பெருமாள் சந்தன மண்டபத்திற்கு எழுந்தருளும்போது அங்கு அவருக்குத் திருமஞ்சனம் நடைபெறுகிறது. பின்னர் சிறப்பு அலங்காரங்களுடன் பக்தர்களுக்குக் காட்சியளிக்கிறார். அனைத்து நிகழ்வுகளும் நிறைவடைந்ததும், மாப்பிள்ளையான பெருமாளுக்குப் பெரியாழ்வார் சார்பில் பட்டுப்புடவை, தாம்பூலம், இனிப்புகள், பலவகைப் பட்சணங்கள் உள்ளிட்ட பொருட்கள் சீர் வரிசையாக வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது.
ஒரு தந்தை தமது மகளின் மணவாழ்வை நினைத்து மருமகனுக்குச் சீர் செய்வது போன்ற பாசமும் பக்தியும் இந்த நிகழ்வில் ஒன்றாகக் கலந்திருக்கின்றன.
பெரியாழ்வார் சார்பில் பெருமாளுக்குச் சமர்ப்பிக்கப்படும் தீபாவளிச் சீரில் நாணயங்களுக்கும் சிறப்பான இடம் உண்டு. ஆயிரம் ஒரு ரூபாய் நாணயங்கள் இரண்டு புதிய கைலிகளில் மூட்டை போன்று கட்டப்பட்டு, நம்பெருமாளின் திருவடிகளில் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன. இந்த நாணயங்கள் பெருமாளின் திருவடிகளை சுற்றி அழகாக அடுக்கி வைக்கப்படும்.
பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படும் நாணய மூட்டைகளுக்கு 'சாளி' என்று பெயர். பெரியாழ்வார் சார்பில் நாணய மூட்டைகள் தீபாவளிச் சீராகச் சமர்ப்பிக்கப்படுவதால், இந்த நிகழ்வு முதலில் 'சாளி உற்சவம்' என்று அழைக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. காலப்போக்கில் அந்தப் பெயர் 'ஜாலி உற்சவம்' என்று மருவியிருக்கலாம்.
பெருமாளின் திருவடிகளைச் சுற்றி நாணயங்கள் அழகாக அடுக்கி வைக்கப்படும் அந்தக் காட்சி, ஸ்ரீரங்கத்தின் தீபாவளிக் கொண்டாட்டத்திற்கு மேலும் தனிச்சிறப்பை அளிக்கிறது.
ஜாலி உற்சவம் நிறைவடைந்த பின்னர், பெருமாள் கோயிலை வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிக்கிறார்.
இதற்கிடையில் கிளி மண்டபத்தில் காத்திருக்கும் ஆழ்வார்கள் மற்றும் ஆச்சாரியர்களுக்கு நம்பெருமாள் சார்பில் தீபாவளிப் பரிசுகள் வழங்கப்படும். அவர்களுக்குச் சந்தனம், தாம்பூலம், பழங்கள், மலர் மாலைகள், நறுமணப் பொருட்கள் மற்றும் புத்தாடைகள் ஆகியவை மரியாதையுடன் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன.
ஒருபுறம் மாமனார் பெரியாழ்வார் சார்பில் மாப்பிள்ளையான பெருமாளுக்குச் சீர்வரிசை வழங்கப்படுகிறது. மறுபுறம் பெருமாள் தம்முடைய பக்தர்களுக்கும் ஆழ்வார்கள், ஆச்சாரியர்களுக்கும் பரிசுகள் வழங்குகிறார். இவ்வாறு அன்பும் மரியாதையும் பக்தியும் நிறைந்த உற்சவமாக ஸ்ரீரங்கத்தின் தீபாவளி விழா நடைபெறுகிறது.
ஸ்ரீரங்கத்தில் தீபாவளி நாளன்று நடைபெறும் எண்ணெய்க்காப்பு, திருமஞ்சனம், புத்தாடை அலங்காரம், பெரியாழ்வார் சீர்வரிசை, ஜாலி உற்சவம் ஆகிய நிகழ்வுகளை நேரில் தரிசிப்பது பக்தர்களுக்குப் பெரும் பாக்கியமாகக் கருதப்படுகிறது.
இந்த உற்சவத்தைக் கண்ணாரக் காண்பவர்களுக்கு ஆடை மற்றும் பணவளத்தில் குறைவு ஏற்படாது என்றும், குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும் செல்வச் செழிப்பும் நிலைக்கும் என்றும் பக்தர்கள் நம்புகின்றனர்.
தீபாவளி என்பது இருளை அகற்றி ஒளியை வரவேற்கும் திருநாள் மட்டுமல்ல; உறவுகளின் அன்பையும், பகிர்வையும், மரியாதையையும் நினைவூட்டும் பண்டிகை என்பதையும் ஸ்ரீரங்கத்தின் இந்த உற்சவம் அழகாக உணர்த்துகிறது.