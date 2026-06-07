ஆன்மிகம்

விடுமுறை தினம்: திருச்செந்தூர் கோவிலில் அலைமோதிய பக்தர்கள்

விடுமுறை தினமான இன்று திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் பக்தர்கள் குவிந்தனர்.
விடுமுறை தினம்: திருச்செந்தூர் கோவிலில் அலைமோதிய பக்தர்கள்
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திருச்செந்தூர்,

அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடான திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலுக்கு நாள்தோறும் ஏராளமான பக்தர்கள் வருகை தந்து சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். திருவிழா, விடுமுறை, பண்டிகை மற்றும் சுபமுகூர்த்தம் உள்ளிட்ட முக்கிய நாட்களில் பக்தர்கள் வருவது வழக்கம். வெளி மாநிலம், வெளிநாடுகளில் இருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் கோவிலுக்கு சாமி தரிசனம் செய்ய வருவார்கள்.

அந்த வகையில், விடுமுறை தினமான இன்று திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் பக்தர்கள் குவிந்தனர். இரவில் கடற்கரை மற்றும் கோவில் வளாகங்களில் தங்கிய பக்தர்கள், அதிகாலை முதலே கடலில் புனித நீராடினர். பின்னர் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

அதிகாலை 4 மணிக்கு கோவில் நடை திறக்கப்பட்டு, 4.30 மணிக்கு விஸ்வரூப தீபா ராதனை, 6 மணிக்கு உதயமார்த்தாண்ட அபிஷேகம், தீபாராதனை ஆகியவை நடந்தது. தொடர்ந்து மற்ற கால பூஜைகள் வழக்கம்போல் நடைபெற்றன. இலவச தரிசனத்தில் சுமார் 5 மணி நேரம் காத்திருந்து பக்தர்கள் இன்று சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

பக்தர்கள்
Devotees
Tiruchendur temple
திருச்செந்தூர் கோவில்
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Daily Thanthi
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