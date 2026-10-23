துளசி பூஜை செய்து வழிபடுவது எப்படி?

வாஸ்து சாஸ்திர விதிகளின்படி விளக்கின் சுடர் கிழக்கு அல்லது வடக்கு திசையை நோக்கி இருக்கவேண்டும்.
மகா விஷ்ணுவிற்கான வழிபாட்டில் துளசி முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. பெருமாள் கோவில்களில் துளசி தீர்த்தத்தையே பிரசாதமாக வழங்குகிறார்கள். துளசி ஊறிய புனித நீரானது நல்ல மருந்தாகிறது. இதனால் மனமும் தூய்மை பெறும். தர்மம் செய்யும்போது ஒரு துளசி இலை வைத்தே தானம் செய்ய வேண்டும் என தர்மசாஸ்திரம் கூறுகிறது. பொருளைவிட துளசி மேன்மையானதால் துளசிதானம் கொடுக்கப்படுகிறது என்றே கூறுவர்.
பூஜைக்குப் பூக்களை அர்ப்பணிக்கும்போது அன்று பூத்த மலர்களையே கீழே உதிர்வதற்கு முன்பிருக்கும் நிலையில் பறித்து பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது நியதி. இதனால் பழைய பூ, புதிய பூ என்ற வேறுபாடுகள் உள்ளன. ஆனால் பூஜைக்குரிய துளசியில் இம்மாதிரியான நிலைகள் இல்லை. எப்போதும் புதிய நிலையைக் கொண்டது துளசி. எனவே பூஜைக்கு எப்போதும் உகந்ததாகத் துளசி கருதப்படுகிறது.
துளசி வெறும் செடி அல்ல. தெய்வீக அம்சங்கள் நிறைந்த ஒரு மாபெரும் சக்தி மையமாகும். ஆன்மீக ரீதியாகவும் மருத்துவ ரீதியாகவும் அளப்பரிய நன்மைகளைக் கொண்ட இதனைத் தினமும் மனமுருகி பூஜை செய்வது குடும்பத்திற்குப் பலவிதமான நன்மைகளை தொடர்ந்து அள்ளித் தரும். துளசி பூஜை செய்வதால் செல்வம் பெருகும், திருமணமாகாத பெண்களுக்கு திருமணம் கைகூடும், திருமணமான பெண்கள், சுமங்கலி பாக்கியத்துடன் சுகமுடன் நீடூழி வாழ்வர் என்பது நம்பிக்கை.
துளசி செடிக்குத் தீபம் ஏற்றுவதற்குச் சில குறிப்பிட்ட நேரங்கள் மிகவும் உகந்ததாகப் பழங்கால ஆன்மீக நூல்களில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாகச் அதிகாலை சூரிய உதயத்திற்கு முன்பான பிரம்ம முகூர்த்தம் மற்றும் மாலையில் சூரியன் மறையும் சந்தியா காலம் ஆகியவை மிகச் சிறந்த நேரங்களாகும். இந்த இரண்டு வேளைகளிலும் தூய நெய் தீபம் ஏற்றுவதால் லட்சுமி தேவி மற்றும் மகாவிஷ்ணு ஆகியோரின் பரிபூரண அருள் அந்த வீட்டிற்குத் தடையில்லாமல் கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம்.
விளக்கு ஏற்றுவதற்கு முன்பு துளசி செடியைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளை சுத்தம் செய்து கோலமிட வேண்டும். விளக்கை நேரடியாக வெறும் தரையில் வைக்கக்கூடாது. சிறிதளவு பச்சரிசி, நறுமண மலர்கள், ஆசனம் எனப்படும் சுத்தமான மரப்பலகையின் மீது வைத்து ஏற்றுவது மிகவும் சிறந்தது.
வாஸ்து சாஸ்திர விதிகளின்படி விளக்கின் சுடர் கிழக்கு அல்லது வடக்கு திசையை நோக்கி இருப்பது வீட்டிற்கு அதிக அதிர்ஷ்டத்தையும் நன்மைகளையும் ஈர்த்துத் தரும் என்று ஆழமான நம்பிக்கை உள்ளது.
தீபம் ஏற்றிய பிறகு மனதை ஒருமுகப்படுத்தித் துளசி மாதா திருவுருவத்தை மனதார தியானிக்க வேண்டும். துளசி காயத்ரி மந்திரம் அல்லது 'ஓம் துளசி தேவ்யை நமஹ' என்ற மந்திரத்தை உச்சரித்தபடி, செடியை 5, 7 அல்லது 11 முறை பிரதட்சணம் செய்து பயபக்தியுடன் வணங்க வேண்டும். இப்படிச் செய்வதன்மூலம் மனதிற்கு ஈடு இணையற்ற அமைதி கிடைப்பதுடன், நீண்ட நாள் ஆசைகள் நிறைவேறுவதற்கும் நல்வழி பிறக்கும்.
தினசரி இந்த முறையில் விளக்கேற்றி துளசி தேவியை வழிபடுவதால் வீட்டில் உள்ள வாஸ்து தோஷம் போன்ற அனைத்து எதிர்மறை ஆற்றல்களும் முழுமையாக விலகிவிடும். மேலும் துளசி செடியானது காற்றில் உள்ள நச்சுக்களை நீக்கிச் சுத்தமான ஆக்சிஜனை அதிக அளவில் வெளியிடுவதால் வீட்டின் சுற்றுப்புறம் மிகவும் புத்துணர்ச்சி அடையும்.