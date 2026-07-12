காசி மாநகரின் காவல் தெய்வமாக விளங்கும் கால பைரவர்

சிவபெருமானின் உக்கிரமான வடிவமே கால பைரவர். ஒருமுறை பிரம்மதேவருக்கும் சிவபெருமானுக்கும் இடையே யார் உயர்ந்தவர் என்ற வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. அப்போது ஈசனின் நெற்றிக் கண்ணிலிருந்து தோன்றியவரே பைரவர். சிவபெருமானின் அம்சமாகத் திகழும் இவர், காசி மாநகரின் (வாரணாசி) எல்லையைக் காக்கும் காவலராக நியமிக்கப்பட்டார். காசியில் வசிப்பவர்கள், முக்தி பெறுவதற்கு முன்பாக கால பைரவரின் அனுமதியைப் பெறுவது அவசியம் என்று கருதப்படுகிறது. இவரை வணங்காமல் காசி விஸ்வநாதரை வணங்கினாலும் முழுமையான பலன் கிடைக்காது என்பது ஐதீகம்.
கால பைரவர் காசி நகரின் ‘கோத்வால்' (காவல் அதிகாரி) என்று அழைக்கப்படுகிறார். இவருடைய அனுமதி இன்றி எவரும் காசி நகரத்திற்குள் நுழைய முடியாது.
“காலம்” என்ற சொல்லிற்கு மரணம் மற்றும் விதி என்று பொருள். காலபைரவரைக் கண்டால் எமனே அஞ்சுவார். எனவே, இவரை வழிபடுபவர்களுக்கு எம பயம் கிடையாது.
காலபைரவர் சனி பகவானுக்கு குருவாகக் கருதப்படுகிறார். எனவே, சனி தோஷத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இவரை வழிபடுவது சிறந்த பரிகாரமாகும்.
இக்கோயிலில் வழங்கப்படும் கருப்பு கயிறு மிகவும் புனிதமானது. இது திருஷ்டி தோஷங்களை நீக்கி, தீய சக்திகளிடமிருந்து காக்கும் என்று பக்தர்கள் நம்புகிறார்கள்.
கடன் தொல்லை நீங்குதல்: தீராத கடன் சுமைகள் குறையவும், நிதி நெருக்கடிகள் நீங்கி செல்வம் பெருகவும் பைரவர் வழிபாடு உதவுகிறது.
தோஷங்கள் விலகுதல்: ஜாதகத்தில் உள்ள சனி தோஷம், ராகு-கேது தோஷங்கள் மற்றும் ஏழரை சனியால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் குறையும்.
வாழ்வில் ஏற்படும் தேவையற்ற தடைகள் நீங்கி, எடுத்த காரியங்களில் வெற்றி கிடைக்கும்.
மன அமைதி: பயம், பதற்றம் மற்றும் எதிர்மறை எண்ணங்கள் நீங்கி மன உறுதி பிறக்கும்.
தீராத நோய்கள் குணமடையவும், எதிரிகளால் வரும் துன்பங்கள் மறையவும் இவரை வழிபடுகின்றனர்.