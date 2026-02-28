ஆன்மிகம்

மாசி பிரம்மோற்சவ விழா: திருத்தணி முருகன் கோவிலில் தேரோட்டம் - திரளான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம்

திருத்தணி முருகன் கோவிலில் மாசி பிரம்மோற்சவத்தையொட்டி நேற்று தேரோட்டம் நடைபெற்றது.
சென்னை,

திருத்தணி சுப்பிரமணிய சாமி கோவிலில் மாசி பிரம்மோற்சவ விழா கடந்த 21-ந்தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. விழாவின் 7-வது நாளான நேற்று தேரோட்டம் நடைபெற்றது. அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் உற்சவர் முருகப்பெருமான் வள்ளி-தெய்வானையுடன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சி அளித்தார்.

பின்னர் கோவில் இணை கமிஷனர் ரமணி, அறங்காவலர்கள் மற்றும் பக்தர்கள் தேரை வடம்பிடித்து இழுத்தனர். இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர். முருகன்-வள்ளி திருக்கல்யாணம் நாளை நடக்கிறது. நேற்று இரவு நடிகர் ரஜினிகாந்தின் மூத்த மகளும், இயக்குனருமான ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் திருத்தணி முருகன் கோவிலுக்கு வந்து சாமி தரிசனம் செய்தார்.

தேரோட்டம்
திருத்தணி முருகன் கோவில்
Tiruthani Murugan Temple
மாசி பிரம்மோற்சவம்

