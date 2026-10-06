நவராத்திரி பிரம்மோற்சவம்: சிறப்பு நுழைவு டிக்கெட்டுகள் நாளை வெளியீடு - திருப்பதி தேவஸ்தானம்

திருப்பதி,
திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் நவராத்திரி பிரம்மோத்சவம் அக்டோபர் 12 முதல் 20ம் தேதி வரை கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட உள்ளது.
சந்திர நாட்காட்டியின்படி, மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அதிக மாசம் (கூடுதல் மாதம்) நடைபெறுகிறது. இதுபோன்ற நிகழ்வுகளில் வருடாந்திர பிரம்மோத்சவங்கள் கன்யா மாசத்தில் (பாத்ரபத மாதம்) நடத்தப்படுகின்றன, அதே நேரத்தில் நவராத்திரி பிரம்மோதசவங்கள் தசரா நவராத்திரி காலத்தில் (அஸ்வயுஜ மாதம்) நடத்தப்படுகின்றன.
இந்த நவராத்திரி பிரம்மோத்சவங்களில் துவஜாரோஹணம் (கொடி ஏற்றுதல்), பெத்த ரதம் (பிரமாண்ட ரத ஊர்வலம்) அல்லது துவஜாவரோஹணம் (கொடி இறக்குதல்) சடங்குகள் இல்லை.
தினமும் காலை வாகன சேவை (தெய்வீக வாகனங்களில் ஊர்வலம்) காலை 8 மணி முதல் 10 மணி வரையிலும், இரவு வாகன சேவை இரவு 7 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரையிலும் நடைபெறுகிறது. கருட வாகன சேவை மாலை 6:30 மணி முதல் இரவு 11:30 மணி வரை திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில் நவராத்திரி பிரம்மோற்சவத்திற்கான (ரூ.300) சிறப்பு நுழைவு டிக்கெட்டுகள் நாளை (அக்.07) இணையத்தில் வெளியிடப்படும் என்று தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது.
இதன்படி TTDEVASTHANAMS.AP.GOV.IN என்ற இணையதளத்தில் அக்.12, 13, 14, 18, 19, 20 ஆகிய தேதிகளுக்கான தரிசனத்துக்கு முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.