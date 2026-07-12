இன்பமும் துன்பமும் கர்மாவின் விளைவே..! கருடனுக்கு உபதேசித்த காகபுஜண்டர்

மகாவிஷ்ணுவின் வாகனமாகவும், வேதங்களின் சாரத்தை அறிந்த ஞானியாகவும் கருடன் போற்றப்படுகிறார். இருந்தாலும், ஒரு காலத்தில் அவருடைய மனதிலும் ஒரு பெரிய சந்தேகம் எழுந்தது. ‘உலகில் எண்ணற்ற உயிர்கள் பிறந்து வாழ்ந்து இறக்கின்றன. சிலர் அறநெறியில் வாழ்ந்தும் துன்பங்களை அனுபவிக்கிறார்கள். சிலர் அதர்ம வழியில் நடந்தும் சுகமாக வாழ்வது போல் தெரிகிறது. பிறப்பு, இறப்பு, கர்மா, விதி, முக்தி ஆகியவற்றின் உண்மையான ரகசியம் என்ன? மரணத்தை யாராலும் வெல்ல முடியுமா? ஆத்மாவின் பயணம் எவ்வாறு தொடர்கிறது?’ என்ற எண்ணங்கள் கருடனின் மனதை ஆட்கொண்டன.
இந்தச் சந்தேகங்களுக்கு விடை தேடிய கருடன், பல மகரிஷிகளையும், சித்தர்களையும், தேவர்களையும் சந்தித்தார். ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்குத் தெரிந்த ஞானத்தை எடுத்துரைத்தாலும், அவரின் மனம் முழுமையாகத் திருப்தி அடையவில்லை. இறுதியில், பல யுகங்களை கடந்த மகா ஞானியான காகபுஷுண்டி (காகபுஜண்டர்) சித்தரை சந்திக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்தார்.
காக வடிவில் வாழ்ந்த காகபுஜண்டர், காலத்தின் மாற்றங்களால் பாதிக்கப்படாத மனநிலையையும், பரம்பொருளின் உண்மையை நேரடியாக உணர்ந்த அனுபவத்தையும் பெற்றிருந்தார். அவர் அவருடைய ஆசிரமத்தை அடைந்த கருடன், மிகுந்த பணிவுடன் வணங்கி தனது சந்தேகங்களை முன்வைத்தார்.
"முனிவரே, இந்த உலகில் பிறந்தவர்கள் அனைவரும் இறக்கிறார்கள். ஆனால் மரணம் ஏன் மனிதர்களுக்கு இவ்வளவு பயத்தை உண்டாக்குகிறது? மரணத்தை வெல்ல முடியுமா? தர்மமாக வாழ்பவர்களுக்கும் ஏன் துன்பம் வருகிறது? இறைவனை தவறாமல் வழிபடுபவர்களுக்குக்கூட ஏன் சோதனைகள் ஏற்படுகின்றன?" என்று கேட்டார்.
கருடனின் கேள்விகளைக் கேட்ட காகபுஜண்டர் புன்னகையுடன் அவனை நோக்கி, "கருடா, நீ கேட்பது உலகிலுள்ள ஒவ்வொரு மனிதனின் மனதிலும் எழும் கேள்விதான். ஆனால் இதற்கான விடையை உணர்ந்தவர்கள் மிகவும் சிலரே. மரணத்தை யாராலும் வெல்ல முடியாது. ஏனெனில் பிறந்த ஒவ்வொரு உடலுக்கும் ஒரு முடிவு உண்டு. ஆனால் மரண பயத்தை வெல்ல முடியும். உடல் என்பது ஐம்பூதங்களால் உருவான ஒரு கருவி மட்டுமே. அது காலம் வந்தவுடன் இயற்கையோடு கலந்துவிடும். ஆனால் ஆத்மா பிறப்பதும் இல்லை, இறப்பதும் இல்லை. அது நித்தியமானது. இதை உணர்ந்தவனுக்கு மரணம் ஒரு முடிவாகத் தோன்றாது; புதிய பயணத்தின் தொடக்கமாகவே தெரியும்.
மனிதன் அனுபவிக்கும் இன்பமும் துன்பமும் இறைவன் விருப்பப்படி மட்டும் வருவதில்லை. அவன் செய்த கர்மாவின் விளைவாகவே வருகின்றன. நல்ல செயல்கள் புண்ணியத்தைத் தருகின்றன. தீய செயல்கள் பாவத்தைத் தருகின்றன. இந்த இரண்டிற்கும் ஏற்ப வாழ்க்கை நகர்கிறது.
தர்மமாக வாழ்பவர்களுக்குக் கூட துன்பம் வரலாம். ஆனால் அந்தத் துன்பம் அவர்களை உயர்ந்த நிலைக்கு அழைத்துச் செல்லும். அதர்மமாக வாழ்பவர்களுக்கு வரும் சுகம் நிரந்தரமல்ல. அவர்களுடைய கர்ம பலன் முடிந்தவுடன் அதன் விளைவுகளை அவர்கள் அனுபவிக்க வேண்டியதுதான்.
எமதர்மன் குறித்து மனிதர்கள் தவறாக நினைக்கிறார்கள். அவர் கொடியவர் அல்ல. உயிர்களைப் பறிப்பதற்காக மட்டும் இருப்பவரும் அல்ல. அவர் பரம நீதிபதி. ஒவ்வொரு உயிரும் செய்த கர்மாவுக்கு ஏற்ற பலனை வழங்குபவர். தர்மம் தவறாமல் வாழ்ந்தவர்களுக்கு எமனிடம் பயப்பட வேண்டிய காரணமே இல்லை. அவர்களை அவர் கருணையுடனும் நீதியுடனும் வழிநடத்துவார்.
மனிதனை நரகத்திற்கு அழைத்துச் செல்வது எமன் அல்ல, மனிதனின் பேராசை, அகந்தை, பொய், அநீதி, கோபம், பொறாமை போன்ற குணங்கள்தான். அதேபோல் மனிதனை உயர்ந்த நிலைக்கு அழைத்துச் செல்வது அவனுடைய சத்தியம், தர்மம், கருணை, பக்தி மற்றும் தன்னலமற்ற வாழ்க்கை. இறைவனிடம் முழுமையாக சரணடைந்து வாழ்பவனுக்கு மரணமும் ஒரு பயங்கரமான நிகழ்வு அல்ல. அது அவனை இறைவனின் திருவடிகளுக்குக் கொண்டு செல்லும் புனிதமான வாயில். உடல் அழிந்தாலும் ஆத்மா தனது பயணத்தைத் தொடர்கிறது. ஆத்மாவின் உண்மையை அறிந்தவன் வாழ்விலும் மரணத்திலும் சமநிலையோடு இருப்பான்” என்று விளக்கமாக எடுத்துரைத்தார்.
இந்த உபதேசங்களைக் கேட்ட கருடனின் மனம் தெளிந்தது. இதுவரை அவரைப் பயமுறுத்திய மரணத்தின் ரகசியம் புரிந்தது. வாழ்க்கையின் பெருமை நீண்ட நாட்கள் வாழ்வதில் இல்லை; ஒவ்வொரு நாளும் தர்மத்துடனும் உண்மையுடனும் இறைநம்பிக்கையுடனும் வாழ்வதில்தான் இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்தார்.
காகபுஜண்டரை வணங்கி, "இன்று என் அறியாமை நீங்கியது. மரணத்தை வெல்ல முயற்சிப்பதைவிட, மரண பயத்தை வென்று தர்ம நெறியில் வாழ்வதே மனித வாழ்க்கையின் உயர்ந்த நோக்கம் என்பதை அறிந்தேன்," என்று கூறினார்.
உடனே காகபுஜண்டர் கருடனை ஆசீர்வதித்து, "உலகில் வாழும் அனைவரிடமும் இந்த ஞானத்தைப் பகிர்ந்துகொள். மரணத்தை நினைத்து அஞ்சுபவர்களுக்கு ஆத்மாவின் உண்மையை எடுத்துரைத்து, தர்மத்தின் வழியில் வாழ்வதே நித்திய ஆனந்தத்திற்கு வழி என்பதை உணர்த்துவாயாக," என்றார்.
அன்றிலிருந்து கருடன் மரணத்தைப் பற்றிய அச்சத்தை முற்றிலும் விட்டுவிட்டு, பிறப்பு–இறப்பின் சுழற்சியைத் தாண்டும் ஞானமே மனித வாழ்க்கையின் மிகப் பெரிய செல்வம் என்பதை உலகிற்கு எடுத்துரைக்கத் தொடங்கினார்.
காகபுஜண்டரின் உபதேசங்கள் ஆன்மிக உலகில் உயர்ந்த ஞானமாகப் போற்றப்படுகின்றன.