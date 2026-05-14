ஸ்ரீரங்கம் ரெங்கநாதர் கோவில் சித்திரை தேரோட்டம் கோலாகலம்: ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்பு

திருச்சி,
திருச்சி மாவட்டம் ஸ்ரீரங்கம் ரெங்கநாதர் கோவிலில் சித்திரை தேர்த்திருவிழா நடை பெற்று வருகிறது. விழாவையொட்டி தினமும் காலையிலும், மாலையிலும் ஒவ்வொரு வாகனத்தில் நம்பெருமாள் எழுந்தருளி வீதி உலா வந்து அருள்பாலிக்கிறார்.
அந்த வகையில் விழாவின் 8-ம் நாளான நேற்று மாலை நம்பெருமாள் ரெங்கவிலாச மண்டபத்தில் இருந்து தங்க குதிரை வாகனத்தில் எழுந்தருளி, சித்திரை வீதிகளில் வலம் வந்து வையாளி கண்டருளி, இரவு 9 மணியளவில் கண்ணாடி அறையை அடைந்தார். இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு நம்பெருமாளை தரிசனம் செய்தனர்.
இந்த நிலையில், விழாவின் சிகர நிகழ்ச்சியான சித்திரை தேரோட்டம் கோலாகலமாக நடைபெற்று வருகிறது. இதற்காக நம்பெருமாள் கண்ணாடி அறையிலிருந்து அதிகாலை 4 மணிக்கு புறப்பட்டு 4.30 மணிக்கு சித்திரை தேர் மண்டபம் வந்தடைந்தார். பின்னர் 4.45 மணிக்கு நம்பெருமாள் திருத்தேரில் எழுந்தருளினார்.
சிறப்பு பூஜைகளுக்குப் பின் காலை 6 மணிக்கு அங்கு கூடியிருந்த பக்தர்கள் ‘ரங்கா ரங்கா’ என்ற கோஷத்துடன் தேரை வடம் பிடித்து வருகின்றனர். திருத்தேர் 4 வீதிகளிலும் வலம் வரும். தமிழகம் முழுவதும் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் விழாவில் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.
அசம்பாவித சம்பவங்கள் எதுவும் நடைபெறாத வண்ணம் 500-க்கு மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். 16-ம் தேதி ஆளும் பல்லக்குடன் சித்திரைத் திருவிழா நிறைவடைகிறது.