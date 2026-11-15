சபரிமலை அய்யப்பன் கோவிலில் நாளை நடை திறப்பு

சபரிமலை,
சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் மண்டல மற்றும் மகரவிளக்கு பூஜைகளுக்காக நாளை (நவம்பர் 16-ந்தேதி) மாலை கோவில் நடை திறக்கப்படுகிறது. 2026-2027-ம் ஆண்டுக்கான மண்டல மற்றும் மகரவிளக்கு சீசனை முன்னிட்டு இந்த நடை திறப்பு நடைபெறுகிறது.
நாளை மாலை 4 மணி முதல் 5 மணிக்குள் கோவில் நடை திறக்கப்பட்டு தீபம் ஏற்றப்படுகிறது. இதைத்தொடர்ந்து, கார்த்திகை மாதம் பிறக்கும் நவம்பர் 17-ந்தேதி அதிகாலை முதல் மண்டல கால சிறப்பு பூஜைகள் தொடங்குகின்றன. தொடர்ந்து 41 நாட்கள் மண்டல கால பூஜைகள் நடைபெற உள்ளன.
மண்டல பூஜையின் முக்கிய நிகழ்வான மண்டல பூஜை டிசம்பர் 27-ந்தேதி நடைபெறுகிறது. அன்று இரவு பூஜைகள் நிறைவடைந்த பின்னர் கோவில் நடை அடைக்கப்படும்.
மகரவிளக்கு பூஜைக்காக டிசம்பர் 30-ந்தேதி மீண்டும் கோவில் நடை திறக்கப்படுகிறது. இதைத்தொடர்ந்து, ஜனவரி 14-ந்தேதி மகரஜோதி தரிசனம் நடைபெறுகிறது. ஜனவரி 20-ந்தேதி இந்த ஆண்டுக்கான மண்டல மற்றும் மகரவிளக்கு சீசன் நிறைவடைகிறது.
சபரிமலைக்கு சாமி தரிசனம் செய்ய செல்லும் பக்தர்கள் ஆன்லைன் மூலம் மெய்நிகர் வரிசை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்காக திருவிதாங்கூர் தேவசம் போர்டின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான sabarimalaonline.org மூலம் முன்பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.
மண்டல மற்றும் மகரவிளக்கு சீசனை முன்னிட்டு சபரிமலையில் பக்தர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.