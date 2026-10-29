தாமோதர மாதத்தின் சிறப்புகளும், வழிபாட்டு பலன்களும்

இறைபக்திக்குரிய நான்கு மாதங்கள் என்றழைக்கப்படும் சாதுர் மாதங்களில் கடைசியான மாதம், தாமோதர மாதம். சாதுர் மாதங்களில் இதனை கார்த்திகை என்றழைப்பர். தமிழ் மாதங்களில் கார்த்திகையை போல் மகிமைகள் பொருந்திய இந்த தாமோதர மாதத்தில் பகவானின் கோவிலையும், பூஜை அறையையும் நெய் தீபங்களால் அலங்கரிப்பது அவசியமானதாகும்.
இந்த தாமோதர மாதமானது, அக்டோபர்-நவம்பர் மாதங்களில் வரும். அவ்வகையில் இந்த ஆண்டு தாமோதர மாதம் கடந்த 26ம் தேதி துவங்கிய நிலையில், கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள் மற்றும் ஆரத்தி விமரிசையாக நடைபெறுகிறது.
இஸ்கான் சார்பில் ஒவ்வொரு வருடமும் ‘தாமோதர தீபத்திருவிழா’ என்ற விழா உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது. இவ்விழாவின் சிறப்பம்சம் என்னவெனில், இஸ்கான் கோவில்களில் நடைபெறும் சிறப்பு ஆரத்தி நிகழ்வின்போது, பக்தர்களே நேரடியாக பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணருக்கு தீப ஆரத்தி காட்டலாம் என்பதே ஆகும்.
‘தாம’ என்றால் கயிறு. ‘உதர’ என்றால் வயிறு. பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரை, அன்னை யசோதை கயிற்றால் உரலில் கட்டிய நிகழ்ச்சியை நினைவுபடுத்தும் பொருட்டு இந்த தாமோதர தீபத் திருவிழா” கொண்டாடப்படுகிறது. இந்நிகழ்ச்சி நடந்த இடமும், கிருஷ்ணர் வளர்ந்த இடமுமான டெல்லிக்கு அருகில் உள்ள கோகுலத்தில் இவ்விழா ஒரு மாத காலம் நடத்தப்படுகிறது. உலகம் முழுவதுமுள்ள இஸ்கான் ஹரே கிருஷ்ணா கோயில்களிலும், கோகுலத்தில் கொண்டாப்படுவதைப் போல ஒரு மாத கால காலம் இவ்விழா அனுசரிக்கப்படுகிறது.
பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் காலிய நாகத்தின் (காளிங்கன்) மீது நடனமாடியது, நரகாசுரனை வதம் செய்தது, கோவர்த்தன கிரி மலையை சுண்டு விரலால் தூக்கிக் குடையாகப் பிடித்தது உள்ளிட்ட ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் பெரும்பாலான தெய்வீக லீலைகள் இம்மாதத்தில் தான் நடைபெற்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தீப ஆரத்தியின்போது கோகுலத்தில் பாடப்பெறும் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் குழந்தைப் பருவ சாகசங்கள் நிறைந்த புகழ் பெற்ற பாடலான ‘தாமோதரஷ்டகம்’ என்ற பாடல் பாடப்படும். இப்பாடல் கேட்போரின் மனதிற்கு மிகவும் இனியதாக அமையும். அதுமட்டுல்லாது, தாமோதரரான ஸ்ரீகிருஷ்ணரை இப்பாடல் மிகவும் கவரக் கூடியது.
பகவானுக்கு பிரியமான தாமோதர மாதத்தில், யார் ஒருவர் தினசரி பகவானுக்கு நெய் விளக்கு தீபம் காட்டுகிறாரோ, அவரிடமிருந்து பல லட்சக்கணக்கான கல்பங்களில் செய்யப்பட்ட பாவங்கள் கூட நீங்கி விடுகின்றன என்று வேத சாஸ்திரங்கள் குறிப்பிடுகின்றன.