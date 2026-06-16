திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் ஜேஷ்டாபிஷேகம்.. 28-ம் தேதி ஆர்ஜித சேவைகள் ரத்து

திருப்பதி:
கேட்டை நட்சத்திரத்திற்கு 'ஜேஷ்டா நட்சத்திரம்' என்ற பெயர் உண்டு. எனவே இந்நாளில் செய்யப்படும் அபிஷேகம் 'ஜேஷ்டாபிஷேகம்' என்று அழைக்கப்படுகிறது. திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில், ஆனி மாதம் கேட்டை நட்சத்திரத்தையொட்டி மூன்று நாட்கள் ஜேஷ்டாபிஷேகம் வெகுவிமரிசையாக நடத்தப்படுகிறது.
அவ்வகையில் திருப்பதி திருமலையில் உள்ள ஏழுமலையான் கோவிலில், இந்த ஆண்டுக்கான ஜேஷ்டாபிஷேக விழா ஜூன் 26-ம் தேதி முதல் ஜூன் 28-ம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது. சம்பங்கி பிரதட்சணத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்தில் நடைபெறும் இந்த சடங்கு, அபிதேயக அபிஷேகம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
பல தலைமுறைகளாகத் தொடர்ந்து செய்யப்படும் அபிஷேகங்களால் உற்சவ மூர்த்திகளுக்கு (ஊர்வலத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்படும் சிலைகள்) ஏற்படும் தேய்மானத்தைத் தடுக்கும் நோக்கத்துடன் இந்த விழா நடத்தப்படுகிறது. விழாவின் முதல் நாளில், உற்சவர் மலையப்ப சுவாமிக்கு அணிவிக்கப்பட்டிருக்கும் தங்கக் கவசம் அகற்றப்பட்டு, ஹோமம், அபிஷேகம் மற்றும் பஞ்சாமிர்த ஸ்நாபன திருமஞ்சனம் போன்ற சடங்குகள் நடத்தப்படுகின்றன. அதன்பிறகு, சுவாமிக்கு வைரக் கவசம் அணிவிக்கப்படுகிறது. இரண்டாம் நாளில் முத்துக்கவசம் அணிவிக்கப்படுகிறது. மூன்றாம் நாளில், திருமஞ்சனம் மற்றும் பிற சடங்குகள் நிறைவடைந்த பிறகு மீண்டும் தங்கக் கவசம் அணிவிக்கப்படுகிறது.
அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் ஜேஷ்டாபிஷேகத்தின்போது மட்டுமே இந்தத் தங்கக் கவசம் மீண்டும் அகற்றப்படுகிறது; அதுவரை, ஆண்டு முழுவதும் நடைபெறும் பல்வேறு விழாக்களில் சுவாமி இந்தத் தங்கக் கவசத்துடனேயே எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிக்கிறார்.
ஜேஷ்டாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு, ஜூன் 28 அன்று நடைபெறவிருந்த கல்யாணோற்சவம், ஊஞ்சல் சேவை மற்றும் ஆர்ஜித பிரம்மோற்சவ சேவைகளை திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் ரத்து செய்துள்ளது.