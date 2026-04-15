3,003 காலிப்பணியிடங்கள்: எஸ்.எஸ்.சி வெளியிட்ட சூப்பர் அறிவிப்பு

இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ ஆன்லைன் விண்ணப்பப் பதிவு இன்று தொடங்கியுள்ளது.
மத்திய அரசின் பல்வேறு துறைகள் மற்றும் அமைச்சகங்களில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பை எஸ்எஸ்சி எனப்படும் மத்திய பணியாளர் தேர்வாணையம் வெளியிட்டுள்ளது. இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ ஆன்லைன் விண்ணப்பப் பதிவு இன்று தொடங்கியுள்ளது.

இது பற்றிய விவரங்கள் வருமாறு:

பணியிடங்கள் விவரம்: சுருக்கெழுத்தாளர், ஸ்டோர் கிளர்க், மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாப், பெர்சனல் அசிஸ்டண்ட், பப்ளிக் ஹெல்த் நர்சிங் ஆபிசர் என 87 வகையான பிரிவுகளில் 3,003 காலியிடங்கள் நிரப்பப்படுகின்றன.

கல்வித்தகுதி; கல்வித் தகுதி பணியின் தன்மைக்கேற்ப மாறுபடும். 10 ஆம் வகுப்பு, 12 ஆம் வகுப்பு, டிகிரி (துறைசார்ந்த பிரிவில்) உள்ளிட்ட படிப்புகள் முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க முடியும்.

வயது வரம்பு: 18 முதல் 35 வரை

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ. 100. இருப்பினும் எஸ்.சி , எஸ்.டி , மாற்றுத்திறனாளி மற்றும் முன்னாள் ராணுவத்தினருக்கு கட்டணம் செலுத்துவதில் இருந்து விலக்கு உண்டு.

தேர்வு முறை: கணினி வழி எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://ssc.gov.in/ என்ற இணையதள பக்கத்தில் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி: 04.05.2026

தேர்வு அறிவிப்பினை பார்க்க: https://ssc.gov.in/

