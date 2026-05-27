மத்திய அரசு வேலை: 12,256- காலியிடங்கள்- எஸ்.எஸ்.சி அறிவிப்பு

மத்திய அரசுத் துறைகளில் காலியாக உள்ள 12,000க்கும் மேற்பட்ட குரூப் ’பி’ மற்றும் ’சி’ பணியிடங்களை நிரப்ப மத்திய பணியாளர் தேர்வு வாரியம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. இது பற்றிய விவரங்கள் வருமாறு:
காலியிடங்கள்; வருமானவரி இன்ஸ்பெக்டர், வரி உதவியாளர், புள்ளியியல் உதவியாளர், உதவி தணிக்கை அதிகாரி, சி.பி.ஐ சப் இன்ஸ்பெக்டர், தபால் உதவியாளர் உட்பட பதவிகளில் மொத்தம் 12,256 இடங்கள் உள்ளன.
கல்வித்தகுதி: ஏதாவது ஒரு டிகிரி முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதி உடையவர்கள்
வயது வரம்பு: 18- வயது முதல் 32 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
தேர்வு முறை: இரண்டு கட்ட கணினி வழி தேர்வு, சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்
விண்ணப்ப கட்டணம்: ரூ.100 செலுத்த வேண்டும், பெண்கள், எஸ்சி/எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளிகள் உள்ளிட்ட பிரிவினருக்கு விண்ணப்ப கட்டணம் கிடையாது
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்: 22.06.2026
