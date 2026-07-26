மருத்துவப்படிப்பு கலந்தாய்வுக்கு விண்ணப்பிக்க அவகாசம்

சென்னை,
எம்.பி.பி.எஸ்., பி.டி.எஸ். மருத்துவப் படிப்புகளில் சேருவதற்கான கலந்தாய்வுக்கு விண்ணப்பப் பதிவு கடந்த 23-ந்தேதியுடன் நிறைவு பெற்றது. அதில் 70 ஆயிரத்து 486 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு இருந்தன. இந்த நிலையில் மருத்துவப் படிப்பு கலந்தாய்வுக்கு விண்ணப்பிக்க மீண்டும் அவகாசம் வழங்கப்படுவதாக தமிழ்நாடு மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கைக் குழு அறிவித்து இருக்கிறது.
அதன்படி, tnmedicalselection.org என்ற இணையதளத்தில் இன்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) காலை 10 மணி முதல் நாளை (திங்கட்கிழமை) பிற்பகல் 3 மணி வரை விண்ணப்பிக்க முடியும். இது வரை விண்ணப்பிக்காதவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி விண்ணப்பித்து கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டு இருக்கின்றனர்.