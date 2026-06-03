பேங்க் ஆப் பரோடாவில் வேலை: தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 199 காலியிடங்கள்- உடனே விண்ணப்பிங்க

நாட்டின் முன்னணி பொதுத்துறை வங்கிகளில் ஒன்றாக பேங்க் ஆப் பரோடா உள்ளது. இந்த வங்கியில் அப்ரெண்டீஸ் எனப்படும் பயிற்சி பணியிடங்களை நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது என்ற விவரங்கள் பின்வருமாறு:
பணி நிறுவனம்: பேங்க் ஆப் பரோடா
பணி இடங்கள்: 5,000 (தமிழ்நாட்டில் 199 காலி இடங்கள்)
பதவி பெயர்: அப்ரண்டீஸ் பயிற்சி (ஒரு ஆண்டு)
கல்வி தகுதி: 1-5-2026 அன்றைய தேதிப்படி ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பு.
வயது: 1-5-2026 அன்றைய தேதிப்படி குறைந்தபட்ச வயது: 20, அதிகபட்ச வயது: 28. அரசு விதிமுறைகளின்படி வயது தளர்வு உண்டு.
ஊக்கத்தொகை: மாதம் ரூ.15,000
தேர்வு முறை: ஆன்லைன் தேர்வு, உள்ளூர் மொழி தேர்வு, ஆவண பரிசோதனை
விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி: 8-6-2026
இணையதள முகவரி: https://www.bankofbaroda.in/career/current-opportunities