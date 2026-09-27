கொழுப்புச் சத்து அதிகரிப்பை உணர்த்தும் அறிகுறிகள்!

கொழுப்புச் சத்து பெரும்பாலும் எந்த அறிகுறியையும் வெளிப்படுத்தாமல் உடலில் அதிகரிக்கக்கூடியது. ஆனால் காலப்போக்கில் தமனிகளில் கொழுப்புப் படிவங்கள் சேர்ந்து ரத்த ஓட்டம் குறையும்போது, உடலின் சில பகுதிகளில் அதற்கான அறிகுறிகள் தென்படலாம்.
ஒரு கால் மட்டும் மற்றொரு காலைவிட அடிக்கடி குளிர்ச்சியாக இருந்தால், அந்தப் பகுதிக்குச் செல்லும் ரத்த ஓட்டம் குறைந்திருப்பதன் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
ரத்த ஓட்டம் பாதிக்கப்படும்போது கால்களின் தோல் வெளிறியோ, நீல நிறத்திலோ காணப்படலாம்.
இதயத்திற்குச் செல்லும் ரத்த ஓட்டம் குறையும்போது நெஞ்சில் அழுத்தம், இறுக்கம் அல்லது வலி ஏற்படலாம். இதை அலட்சியப்படுத்தக் கூடாது.
சிறிய வேலை செய்தால்கூட அதிக சோர்வு அல்லது மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டால், இதயம் மற்றும் ரத்த ஓட்டம் தொடர்பான பிரச்சினைகளும் காரணமாக இருக்கலாம்.
ரத்த ஓட்டம் குறைவதால் கை, கால்களில் மரத்துப்போதல், குளிர்ச்சி அல்லது கூச்ச உணர்வு ஏற்படலாம்.
குறிப்பாக மரபுவழியாக மிக அதிக கொலஸ்ட்ரால் உள்ள சிலருக்கு தோலுக்கு அடியில் அல்லது கண்களைச் சுற்றி மஞ்சள் நிறக் கொழுப்புப் படிவங்கள் உருவாகலாம்.
கருவிழியைச் சுற்றியுள்ள கருவிழிப்படலத்தில் சாம்பல் அல்லது வெள்ளை நிற வளையம் தோன்றலாம். வயதானவர்களுக்கு இது இயல்பாகவும் ஏற்படக்கூடும்; இளம்வயதில் தோன்றினால் மருத்துவரிடம் ஆலோசனை பெறுவது நல்லது.
இந்த அறிகுறிகள் இருந்தாலே கொலஸ்ட்ரால் அதிகம் என்று முடிவு செய்துவிட முடியாது. அதேபோல், எந்த அறிகுறியும் இல்லாமலேயே கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்கலாம். எனவே ரத்தப் பரிசோதனை மூலம் கொலஸ்ட்ரால் அளவைத் தெரிந்து கொள்வதே நம்பகமான வழி.