ரொம்ப ஈசியான யோகா... ஆனால் நன்மைகள் ஏராளம்

யோகா, நடைப்பயிற்சி ஆகியவற்றின் கலவையாக விளங்குவது ‘நடைப்பயிற்சி யோகா. நடைப்பயிற்சியின் எளிமையையும், யோகாவின் நினைவாற்றலையும் இணைக்கும் அழகான பயிற்சியாக நடைப்பயிற்சி யோகா அமைந்திருக்கிறது.
நடைப்பயிற்சி செய்யும் வழக்கம் கொண்டவர்கள் இந்த பயிற்சியை எளிமையாகவே செய்துவிடலாம். இந்த நடைப்பயிற்சி யோகாவை தொடங்கும்போது மனம் அமைதியான நிலையில் இருக்க வேண்டும். எந்தவிதமான சிந்தனைக்கும் இடம் கொடுக்கக்கூடாது. நடக்க தொடங்கியதும் மூச்சை உள் இழுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதாவது நான்கு காலடிகள் எடுத்து வைத்ததும் மூச்சை உள் இழுத்துவிட்டு பிறகு நான்கு காலடிகள் நடந்த பிறகு மூச்சை வெளியே விடலாம். இப்படி நான்கு காலடிகளுக்கு ஒருமுறை மூச்சை உள் இழுத்தும், வெளியேற்றியும் இந்த பயிற்சியை மேற்கொள்ளலாம்.
நடக்கும்போது கைகளை நன்றாக நீட்டிய நிலையிலும், தோள்பட்டையை நேர் நிலையிலும் வைத்தபடி பிடித்தமான யோகாசன போஸ்களை செய்தும் பயிற்சி மேற்கொள்ளலாம்.
ஒரே இடத்தில் நின்றபடி இந்த பயிற்சியை இன்னும் எளிமையாக செய்யலாம். தரையில் நேர் நிலையில் நின்றபடி நன்றாக மூச்சை இழுத்து வெளியே விட வேண்டும். பின்பு குனிந்து கால் விரல்களுக்கு நேராக தலையை வைத்தபடி கைகளை ஊன்ற வேண்டும். அதைத்தொடர்ந்து கைகளை முன்னோக்கி எடுத்து வைத்து நடப்பது போல் தவழ்ந்து செல்ல வேண்டும். பின்பு பின்னோக்கி கைகளை கொண்டு வந்து இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப வேண்டும். அப்போது மூச்சை நன்றாக இழுத்து அசைவுக்கு ஏற்ப சுவாசத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும்.
* ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தும்.
* உடல் தசைகளை வலுப்படுத்தும்.
* மூட்டுகளின் இயக்கத்தை மேம்படுத்தும்.
* உடல் எடை குறைவதற்கு உதவும்.
* இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும்.
* மன ரீதியான நன்மைகள்
* மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கும்.
* ஆழ்ந்த தூக்கத்திற்கு வித்திடும்.
* மனத்தெளிவை உண்டாக்கும்.
* தேவையற்ற பதற்றத்தை கட்டுப்படுத்தும்.
* சுவாசம் சார்ந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும்.
* நினைவாற்றலை அதிகரிக்கச் செய்யும்.