மீண்டும் ரூ.95 ஆயிரத்தை நெருங்கிய தங்கம் விலை..இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

தினத்தந்தி 28 Nov 2025 9:32 AM IST (Updated: 28 Nov 2025 9:46 AM IST)
இன்று தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது .

சென்னை,

தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஏற்ற, இறக்கத்துடனேயே போக்கு காட்டி வருகிறது. முதலீட்டாளர்களின் கவனம் ஒரு நாள் தங்கத்தின் பக்கமும், மறுநாளில் பங்கு சந்தைகள் பக்கமும் மாறி மாறி செல்வதால் இந்த நிலை நீடிக்கிறது. கடந்த மாதம் (அக்டோபர்) 17-ந்தேதி ஒரு சவரன் ரூ.97,600 என்ற உச்சத்துக்கு சென்று, அதே மாதம் 28-ந்தேதி ஒரு சவரன் ரூ.88,600 என்ற நிலைக்கும் வந்தது.அதன் பின்னரும், விலை ஏறுவதும், இறங்குவதுமாக இருக்கிறது. அதிலும் இந்த மாதம் கடந்த 13-ந்தேதி விலை அதிகரித்து வந்து ஒரு சவரன் ரூ.95 ஆயிரத்தை கடந்து, பிறகு விலை குறைந்தது.

நேற்று தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.30-ம், சவரனுக்கு ரூ.240-ம் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,770-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.94,160-க்கும்விற்பனை செய்யப்பட்டது . வெள்ளி விலை, கிராமுக்கு ரூ.4-ம் , கிலோவுக்கு ரூ.4 ஆயிரமும் உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.180-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1 லட்சத்து 80 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இந்த நிலையில் இன்று தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது . கிராமுக்கு ரூ.70-ம், சவரனுக்கு ரூ.560-ம் உயர்ந்து தங்கம் ஒரு கிராம் ரூ.11,840-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.94,720-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலையை பொறுத்தவரையில், கிராமுக்கு ரூ.3 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.183-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1 லட்சத்து 80 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

