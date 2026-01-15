தங்கம், வெள்ளி விலை உயர்வு... இன்றைய நிலவரம் என்ன...?

தங்கம், வெள்ளி விலை உயர்வு... இன்றைய நிலவரம் என்ன...?
தினத்தந்தி 15 Jan 2026 9:58 AM IST
வெள்ளி ஒரு கிராம் ரூ.310-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

சென்னை,

தங்கம் விலை கடந்த மாதம் (டிசம்பர்) 15-ந்தேதி ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்தை தாண்டியது. அதன் பின்னர் விலை குறைந்த நிலையில், அதே மாதம் 22-ந்தேதியில் இருந்து மீண்டும் ஏறுமுகத்தில் பயணித்தது. கடந்த மாதம் 28-ந்தேதி புதிய உச்சத்தை தொட்டு, பிறகு விறுவிறுவென இறங்கியது. அப்படியாக விலை குறைந்து வந்து, கடந்த ஒரு வாரமாக மீண்டும் ஏற்றத்திலேயே தங்கம் விலை இருக்கிறது.

தங்கம் விலை

இந்நிலையில் இன்று தங்கம் விலை சற்று உயர்ந்துள்ளது. அதன்படி சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.80 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.1,06,320-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ.10 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.13,290-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதன்மூலம் தங்கம் விலை இதுவரை இல்லாத புதிய உச்சத்தை எட்டி உள்ளது.

வெள்ளி விலை

தங்கத்தை போலவே வெள்ளி விலையும் தொடர்ந்து அதிகரித்து உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. வெள்ளி விலையை பொறுத்தவரையில், ஒரு கிலோ வெள்ளி இன்று ரூ.3,000 அதிகரித்து ரூ.3,10,000-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.3 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.310-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

கடந்த 5 நாட்களில் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

15.01.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,06,320

14.01.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,06,240

13.01.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,05,360

12.01.2026 ஒரு கிராம் ரூ.1,04,960

11.01.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,03,200

10.01.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,03,200

