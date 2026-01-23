வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தில் தங்கம், வெள்ளி விலை: இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தில் தங்கம், வெள்ளி விலை: இன்றைய நிலவரம் என்ன..?
தினத்தந்தி 23 Jan 2026 9:37 AM IST (Updated: 23 Jan 2026 9:45 AM IST)
தொடர்ந்து விலை ஏற்றம் கண்ட நிலையில், நேற்று தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை சற்று குறைந்து காணப்பட்டது.

சென்னை,

தங்கம் விலை தொடர்ந்து ‘ஜெட்' வேகத்தில் எகிறி வந்து, நேற்று முன்தினம் ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 15 ஆயிரத்தை தாண்டி வரலாறு காணாத உச்சத்தை எட்டிப்பிடித்து இருந்தது. தொடர்ந்து விலை ஏற்றம் கண்ட நிலையில், நேற்று விலை சற்று குறைந்தது.

நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 415-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 15 ஆயிரத்து 320-க்கும் விற்பனை ஆனது. நேற்றைய நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.215-ம், சவரனுக்கு ரூ.1,720-ம் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14 ஆயிரத்து 200-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 13 ஆயிரத்து 600-க்கும் விற்கப்பட்டது.

கடந்த 20-ந்தேதி ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 10 ஆயிரத்தையும், நேற்று முன்தினம் ரூ.1 லட்சத்து 15 ஆயிரத்தையும் கடந்திருந்தது. நேற்று விலை குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 14 ஆயிரத்துக்கு கீழ் வந்திருந்தது. தங்கம் விலையை போல, வெள்ளி விலையும் நேற்று குறைந்து காணப்பட்டது. கிராமுக்கு ரூ.5-ம், கிலோவுக்கு ரூ.5 ஆயிரமும் குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.340-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.3 லட்சத்து 40 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

தங்கம் விலை

இந்நிலையில் இன்று தங்கம் விலை மீண்டும் உச்சத்தை எட்டி உள்ளது. அதன்படி சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.3,600 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ.1,17,200-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ.450 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.14,650-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

வெள்ளி விலை

தங்கத்தை போலவே வெள்ளி விலையும் உச்சம் அடைந்துள்ளது. வெள்ளி விலையை பொறுத்தவரையில், கிலோவுக்கு ரூ.20,000 உயர்ந்து, ஒரு கிலோ ரூ.3,60,000-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.20 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.360-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

கடந்த 5 நாட்களில் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

23.01.2026 - ஒரு சவரன் ரூ.1,17,200

22.01.2026 - ஒரு சவரன் ரூ.1,13,600

22.01.2026 - ஒரு சவரன் ரூ.1,13,600

21.01.2026 - ஒரு சவரன் ரூ.1,15,320

20.01.2026 - ஒரு சவரன் ரூ.1,11,200

19.01.2026 - ஒரு சவரன் ரூ.1,07,600

18.01.2026 - ஒரு சவரன் ரூ.1,06,240

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

