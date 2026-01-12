வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை தொட்ட தங்கம் விலை.! இன்றைய நிலவரம் என்ன.?

தினத்தந்தி 12 Jan 2026 9:42 AM IST (Updated: 12 Jan 2026 9:46 AM IST)
வெள்ளியின் விலை இன்று ஒரே நாளில் கிராமுக்கு ரூ.12 அதிகரித்துள்ளது.

சென்னை,

தங்கம் விலை;

2025-ம் ஆண்டில், தங்கத்தின் விலை ஏற்றம் அசாத்தியமானதாக இருந்தது. கடந்த ஆண்டு சுமார் 52 முறை புதிய உச்சங்களை எட்டியது. யாரும் எதிர்பாராத வகையில் சவரனுக்கு ரூ.1 லட்சத்தை கடந்தது. இது நகை மற்றும் முதலீட்டு பொருட்களில் ஆர்வமுள்ளவர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது. நகை வாங்கும் நடுத்தர இல்லத்தரசிகளை அதிர்ச்சி அடைய செய்தது.

அதன் பின்னர், தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கத்துடன் காணப்பட்டு வருகிறது. நேற்று முன் தினம் சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.100 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.1,03,200க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. கிராமுக்கு ரூ.100 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.12,900க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. நேற்று விடுமுறை தினம் என்பதால், தங்கம் விலையில் மாற்றமில்லை.

இன்றைய தங்கம் விலை;

இந்நிலையில் இன்று தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்து, வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை பதிவு செய்துள்ளது. அதன்படி சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.1,760 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.1,04,960க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ.220 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.13,120க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

இன்றைய வெள்ளி விலை;

தங்கத்தை போலவே வெள்ளி விலையும் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. வெள்ளி விலையை பொறுத்தவரையில், ஒரு கிலோ வெள்ளி இன்று ரூ.12,000 அதிகரித்து ரூ.2,87,000க்கும், கிராமுக்கு ரூ.12 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.287க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

கடந்த 7 நாட்களில் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

12.01.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,04,960 ; ஒரு கிராம் ரூ.13,120 (இன்று)

11.01.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,03,200 (நேற்று)

10.01.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,03,200

09.01.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,02,400

08.01.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,02,000

07.01.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,02,400

06.01.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,02,640

