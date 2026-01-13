மீண்டும் உச்சத்தில் தங்கம், வெள்ளி விலை: இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

மீண்டும் உச்சத்தில் தங்கம், வெள்ளி விலை: இன்றைய நிலவரம் என்ன..?
தினத்தந்தி 13 Jan 2026 9:34 AM IST
கடந்த 11 நாட்களில் மட்டும் வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ.35 ஆயிரம் அதிகரித்துள்ளது.

சென்னை,

தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாகவே ஏற்றம், இறக்கத்துடன் காணப்பட்டு வந்தது. நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.12 ஆயிரத்து 900-க்கும், சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 3 ஆயிரத்து 200-க்கும் விற்பனையானது. நேற்று ரூ.220 உயர்ந்து கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 120-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,760 உயர்ந்து ரூ.1 லட்சத்து 4 ஆயிரத்து 960-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

தங்கத்தை போன்றே வெள்ளியின் விலையும் அதிகரித்தது. நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.275 ஆகவும், கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 75 ஆயிரம் ஆகவும் இருந்தது. இது நேற்று ரூ.12 அதிகரித்து கிராம் ரூ.287 ஆகவும், ரூ.12 ஆயிரம் உயர்ந்து கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 87 ஆயிரமாகவும் இருந்தது.

தங்கம் விலை

இந்நிலையில் இன்று தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்து, வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை பதிவு செய்துள்ளது. அதன்படி சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.400 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.1,05,360க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ.50 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.13,170க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

வெள்ளி விலை

தங்கத்தை போலவே வெள்ளி விலையும் தொடர்ந்து அதிகரித்து உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. வெள்ளி விலையை பொறுத்தவரையில், ஒரு கிலோ வெள்ளி இன்று ரூ.5,000 அதிகரித்து ரூ.2,92,000க்கும், கிராமுக்கு ரூ.5 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.292க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. வெள்ளி கடந்த 3-ந்தேதி ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 57 ஆயிரத்துக்கு விற்கப்பட்டது. இது கடந்த 11 நாட்களில் மட்டும் ரூ.35 ஆயிரம் எழுச்சியடைந்து இருக்கிறது.

கடந்த 5 நாட்களில் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

13.01.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,05,360

12.01.2026 ஒரு கிராம் ரூ.1,04,960

11.01.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,03,200

10.01.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,03,200

09.01.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,02,400

08.01.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,02,000

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

