புத்தாண்டின் முதல் நாளில் தங்கம் விலை குறைவு... இன்றைய நிலவரம் என்ன..?
தங்கம், வெள்ளி விலை குறைவு என்பது தற்காலிக இறக்கம்தான் என்று வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.
சென்னை,
தங்கம், வெள்ளி விலை தாறுமாறாக உயர்ந்து வரலாறு காணாத உச்சத்தை பதிவு செய்திருந்தது. அதன்படி, தங்கம் கடந்த மாதம் (டிசம்பர்) 15-ந்தேதி ஒரு பவுன் ரூ.1 லட்சத்தை தாண்டியது. பின்னர் சற்று விலை குறைந்து மீண்டும் 22-ந்தேதிக்கு பிறகு ரூ.1 லட்சத்துக்கும் குறையாமல் எகிறியது.
தொடர்ந்து விலை அதிகரித்து, கடந்த மாதம் 27-ந்தேதி ஒரு பவுன் ரூ.1 லட்சத்து 4 ஆயிரத்து 800 என்ற விலையிலும், அதேநாளில் வெள்ளி ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 85 ஆயிரம் என்ற விலையிலும் புதிய உச்சத்தை எட்டிப் பிடித்தது. மேலும் விலை அதிகரித்துவிடுமோ? என அச்சம் கொண்ட நிலையில், விலை குறையத் தொடங்கியது. கடந்த 29-ந்தேதியில் இருந்து தங்கம், வெள்ளி விலை குறைந்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், 2026 ஆண்டின் முதல் நாளான இன்று தங்கம், வெள்ளி விலை குறைந்துள்ளது. அதன்படி, தங்கம் கிராமுக்கு ரூ.40-ம், பவுனுக்கு ரூ.320-ம், குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.12 ஆயிரத்து 440-க்கும், ஒரு பவுன் ரூ.99 ஆயிரத்து 520-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலையை போல, வெள்ளி விலையும் இறங்குமுகத்திலேயே இருக்கிறது. கிராமுக்கு ரூ.1-ம், கிலோவுக்கு ரூ.1,000-ம் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.256-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 56 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. தங்கம், வெள்ளி விலை குறைவு என்பது தற்காலிக இறக்கம்தான் என்றும், இனிவரும் நாட்களிலும் இப்படி ஏற்ற, இறக்கம் நீடிக்கும் என்றும் வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.