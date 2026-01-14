மீண்டும் ஏற்றம்: வரலாறு காணாத உச்சத்தில் தங்கம், வெள்ளி விலை..!

மீண்டும் ஏற்றம்: வரலாறு காணாத உச்சத்தில் தங்கம், வெள்ளி விலை..!
தினத்தந்தி 14 Jan 2026 9:42 AM IST
தங்கம் ஒரு பக்கம் ஏற்றம் கண்டு வரும் சூழலில், வெள்ளி விலையும் தாறுமாறாக எகிறி வருகிறது.

சென்னை,

தங்கம் விலை கடந்த மாதம் (டிசம்பர்) 15-ந்தேதி ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்தை தாண்டியது. அதன் பின்னர் விலை குறைந்த நிலையில், அதே மாதம் 22-ந்தேதியில் இருந்து மீண்டும் ஏறுமுகத்தில் பயணித்தது. கடந்த மாதம் 28-ந்தேதி புதிய உச்சத்தை தொட்டு, பிறகு விறுவிறுவென இறங்கியது. அப்படியாக விலை குறைந்து வந்து, கடந்த ஒரு வாரமாக மீண்டும் ஏற்றத்திலேயே தங்கம் விலை இருக்கிறது.

அதன் தொடர்ச்சியாக நேற்று தங்கம் விலை உயர்ந்திருந்தது. நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 120-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 4 ஆயிரத்து 960-க்கும் விற்பனை ஆனது. நேற்றைய நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.50-ம், சவரனுக்கு ரூ.400-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.13 ஆயிரத்து 170-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.1 லட்சத்து 5 ஆயிரத்து 360-க்கும் விற்பனை ஆனது. இதன்மூலம் தங்கம் விலை இதுவரை இல்லாத புதிய உச்சத்தை எட்டி இருந்தது.

தங்கம் ஒரு பக்கம் ஏற்றம் கண்டு வரும் சூழலில், வெள்ளி விலையும் தாறுமாறாக எகிறி வருகிறது. நேற்று கிராமுக்கு ரூ.5-ம், கிலோவுக்கு ரூ.5 ஆயிரமும் அதிகரித்து, ஒரு கிராம் ரூ.292-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்து 92 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை ஆனது.

தங்கம் விலை

இந்நிலையில் இன்று தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்து, வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை பதிவு செய்துள்ளது. அதன்படி சென்னையில் ஆபரணத்தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.880 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.1,06,240-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ.110 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.13,280-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதன்மூலம் தங்கம் விலை இதுவரை இல்லாத புதிய உச்சத்தை எட்டி உள்ளது.

வெள்ளி விலை

தங்கத்தை போலவே வெள்ளி விலையும் தொடர்ந்து அதிகரித்து உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. வெள்ளி விலையை பொறுத்தவரையில், ஒரு கிலோ வெள்ளி இன்று ரூ.15,000 அதிகரித்து ரூ.3,07,000-க்கும், கிராமுக்கு ரூ.15 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.307-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

கடந்த 5 நாட்களில் தங்கம் விலை நிலவரம்:-

13.01.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,06,240

13.01.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,05,360

12.01.2026 ஒரு கிராம் ரூ.1,04,960

11.01.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,03,200

10.01.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,03,200

09.01.2026 ஒரு சவரன் ரூ.1,02,400

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

