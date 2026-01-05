தங்கம், வெள்ளி விலை உயர்வு...இன்றைய நிலவரம் என்ன?
தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 640 உயர்ந்துள்ளது
சென்னை,
தங்கத்தின் விலை நேற்று முன்தினம் 2 முறை மாற்றம் கண்டது. காலை குறைந்த தங்கம் விலை மாலை சற்று அதிகரித்தது. அதன்படி ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கத்தின் விலை காலை ரூ.60 குறைந்த நிலையில், மாலை ரூ.80 உயர்ந்து, ரூ.12,600-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.640 உயர்ந்து, ரூ.1,00,800-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இதே போல் வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.1 உயர்ந்து, ரூ.257-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.1,000 உயர்ந்து, ரூ.2,57,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இந்த நிலையில், இன்று தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 640 உயர்ந்துள்ளது. ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று ரூ.80 உயர்ந்து ரூ.12,680-க்கு விற்பனையாகிறது. ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.1,01, 440-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இதே போல் வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ. 8 உயர்ந்து ரூ.265-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ.8,000 உயர்ந்து, ரூ.2,65,000-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. வெனிசுலா மீதான அமெரிக்காவின் தாக்குதல் காரணமாக தங்கம் விலை மேலும் உயர வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.