கேரளாவில் 2 பேருந்துகள் நேருக்கு நேர் மோதி விபத்து: 40-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயம்

திருவனந்தபுரம்,
கேரள மாநிலம் கொல்லம் மாவட்டம், கொட்டாரக்கரை அருகே உள்ள நெல்லிக்குன்னம் பகுதியில், இரண்டு தனியார் பேருந்துகள் நேருக்கு நேர் மோதி பயங்கர விபத்து ஏற்பட்டது. இந்த விபத்தில் பேருந்து ஓட்டுநர்கள் உள்பட பேருந்துகளில் இருந்த 40-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர்.
காயமடைந்தவர்கள் உடனடியாக மீட்கப்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். அங்கு அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதனிடையே 2 பேருந்துகளும் நேருக்கு நேர் மோதிய சி.சி.டி.வி. காட்சி வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.