கர்நாடகத்தில் மல்லிகார்ஜுன கார்கே உள்ளிட்ட 4 பேர் மாநிலங்களவைக்கு தேர்வு

பெங்களூரு,
கர்நாடக மாநிலத்தில் பா.ஜ.க. மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் இரண்ணா கடாடி மற்றும் நாராயண கோரகப்பா, காங்கிரஸ் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே மற்றும் ஜே.டி.(எஸ்) மாநிலங்களவை உறுப்பினர் தேவகவுடா ஆகியோரின் பதவிக்காலம் ஜூன் 25-ந்தேதி முடிவடைவதால், 4 மாநிலங்களவை இடங்களை நிரப்புவதற்காக தேர்தல் வரும் 18-ந்தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த திங்கள்கிழமை நிறைவடைந்த நிலையில், மொத்தம் 5 பேர் வேட்பு மனுக்களை தாக்கல் செய்தனர். இருப்பினும் வேட்புமனு பரிசீலனையின்போது சுயேச்சை வேட்பாளரின் மனு நிராகரிக்கப்பட்டது. மேலும், வேட்பு மனுக்களை திரும்ப பெறுவதற்கான கால அவகாசம் இன்றோடு நிறைவடைகிறது.
இந்த நிலையில், 4 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கான தேர்தலில் போட்டியிட இதுவரை 4 பேர் மட்டுமே வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்துள்ளதால், அவர்கள் அனைவரும் போட்டியின்றி தேர்வாகியுள்ளனர். இதன்படி காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து மல்லிகார்ஜுன கார்கே உள்ளிட்ட 3 பேர் மற்றும் பா.ஜ.க. வேட்பாளர் ஒருவர் என மொத்தம் 4 பேர் மாநிலங்களவைக்கு தேர்வாகியுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.