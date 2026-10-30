தேசிய செய்திகள்

‘சார் தாம்’ யாத்திரை வழித்தடத்தில் 9 ஆண்டுகளில் 5 ஹெலிகாப்டர் விபத்துகள்

கடந்த 2017 முதல் நடப்பாண்டு வரை ‘சார் தாம்’ யாத்திரைக்கான ஹெலிகாப்டர் வழித்தடத்தில் 4 விபத்துகள் நிகழ்ந்துள்ளன.
‘சார் தாம்’ யாத்திரை வழித்தடத்தில் 9 ஆண்டுகளில் 5 ஹெலிகாப்டர் விபத்துகள்
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டேராடூன்,

இந்துக்களின் நான்கு புனித தளங்களான பத்ரிநாத். கேதர்நாத், கங்கோத்ரி மற்றும் யமுனோத்ரி ஆகிய தளங்களுக்குச் செல்லும் யாத்திரையானது 'சார் தாம்' யாத்திரை என்று அழைக்கப்படுகிறது.

ஹெலிகாப்டர் சேவை

இந்த புனித தளங்களுக்குச் செல்ல ஹெலிகாப்டர் சேவைகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. தலைநகர் டேராடூனில் இருந்து புறப்பட்டு, 4 புனித தளங்களுக்கும் சென்றுவிட்டு, பின்னர் டேராடூன் வந்து சேரும் வகையில் இந்த ஹெலிகாப்டர் சேவைகள் இயக்கப்படுகின்றன.

விபத்துகள்

இந்நிலையில், கடந்த 2017 முதல் நடப்பாண்டு வரை, 9 ஆண்டு காலகட்டத்தில் ‘சார் தாம்’ யாத்திரைக்கான ஹெலிகாப்டர் வழித்தடத்தில், இதுவரை 4 விபத்துகள் நிகழ்ந்துள்ளன. இதில் கடைசியாக இன்று நிகழ்ந்த விபத்தில் 6 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். விபத்திற்குள்ளான ஹெலிகாப்டர் ‘டிரான்ஸ் பாரத் ஏவியேஷன்’ நிறுவனத்திற்கு சொந்தமானது.

டேராடூனில் இருந்து புறப்பட்ட அந்த ஹெலிகாப்டர், சமோலி மாவட்டத்தில் உள்ள ஜோஷிமத் மலைப்பகுதி அருகே விழுந்து நொறுங்கி விபத்திற்குள்ளானது. இதுதவிர, இதே வழித்தடத்தில் நிகழ்ந்த 4 முக்கிய விபத்துகள் பின்வருமாறு;-

ஜூன் 10, 2017 : ‘கெஸ்ட்ரல் ஏவியேஷன்’ நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான ஹெலிகாப்டர், ‘சார் தாம்’ வழித்தடத்தில் பத்ரிநாத்-ஹரித்வார் பகுதியில் இயங்கிக்கொண்டிருந்தபோது எதிர்பாராத விதமாக விபத்திற்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் விமான பராமரிப்புப் பொறியாளர் ஒருவர் உயிரிழந்தார். ஹெலிகாப்டரில் இருந்த 2 விமானிகள் மற்றும் 5 பயணிகள் சிறு காயங்களுடன் உயிர் தப்பினர்.

அக்டோபர் 18, 2022 : ‘ஆர்யன் ஏவியேஷன்’ நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான ஹெலிகாப்டர், கேதார்நாத்தில் இருந்து புறப்பட்ட சிறிது நேரத்திலேயே, ஒரு மலை முகட்டில் மோதி விபத்ததிற்குள்ளானது. மோசமான வானிலை மற்றும் மேகமூட்டம் காரணமாக இந்த விபத்து ஏற்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. விபத்தில் ஒரு விமானி மற்றும் 6 பயணிகள் உட்பட, ஹெலிகாப்டரில் இருந்த 7 பேரும் உயிரிழந்தனர்.

மே 8, 2025 : ‘ஏரோ டிரான்ஸ் சர்வீசஸ்’ நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான ஹெலிகாப்டர், ‘சார் தாம்’ பயணிகள் சேவையை இயக்கும்போது கங்நானி அருகே ஒரு பள்ளத்தாக்கில் விழுந்து நொறுங்கியது. இந்த விபத்தில் விமானி உட்பட 6 பேர் உயிரிழந்தனர். ஒரு பயணி பலத்த காயங்களுடன் உயிர் தப்பினார்.

ஜூன் 15, 2025 : ‘ஆர்யன் ஏவியேஷன்’ நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான ஹெலிகாப்டர், ருத்ரபிரயாக் அருகே விழுந்து நொறுங்கியது. இந்த விபத்தில் விமானி, 5 பயணிகள் மற்றும் ஒரு கைக்குழந்தை உட்பட ஹெலிகாப்டரில் இருந்த 7 பேரும் உயிரிழந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஹெலிகாப்டர் விபத்து
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Char Dham Yatra
சார் தாம் யாத்திரை
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