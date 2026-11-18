புதுடெல்லி,
டெல்லியில் நாளை (வியாழக்கிழமை) தொடங்கும் இரண்டு நாள் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு மாநாட்டை, மத்திய உள்துறை மந்திரி அமித் ஷா தொடங்கி வைக்கிறார். தேசிய புலனாய்வு முகமை நடத்தும் இந்த மாநாடு, 'எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதம்' என்ற கருப்பொருளில் நடைபெறுகிறது.
பயங்கரவாத விசாரணையில் டிஜிட்டல் தடயவியல், தரவு பகுப்பாய்வு, வெளிநாடுகளிடமிருந்து ஆதாரங்களைப் பெறுதல், தீவிரவாதமயமாக்கலைத் தடுத்தல் உள்ளிட்டவை குறித்து ஆலோசிக்கப்பட உள்ளன. இதில் மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் மூத்த காவல்துறை அதிகாரிகள், மத்திய அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் நிபுணர்கள் பங்கேற்கின்றனர்.
அரசின் முழுமையான அரசாங்க அணுகுமுறைக்கு இணங்க, இந்த மாநாடு அனைத்துத் தரப்பினரிடையேயும் அதிக ஒருங்கிணைப்பை வலியுறுத்துவதோடு, பயங்கரவாதத்திற்கு எதிரான ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கைக்காக முறையான மற்றும் முறைசாரா வழிமுறைகளை உருவாக்க ஊக்குவிக்கும். இந்த விவாதங்கள், எதிர்காலக் கொள்கை உருவாக்கத்திற்கு கணிசமான உள்ளீடுகளை வழங்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
வெளிநாட்டு அதிகார வரம்புகளிலிருந்து ஆதாரங்களைப் பெறுதல், பயங்கரவாத எதிர்ப்பு விசாரணைகளில் டிஜிட்டல் தடயவியல் மற்றும் தரவுப் பகுப்பாய்வின் பயன்பாடு, மற்றும் திறமையான வழக்கு மேலாண்மை உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைப்புகளை அமர்வுகள் உள்ளடக்கும்.
தீவிரமயமாக்கல், உளவு மற்றும் தேசியப் பாதுகாப்பிற்கு உருவாகி வரும் கலப்பின அச்சுறுத்தல்களை எதிர்கொள்வது குறித்தும் கலந்துரையாடல்கள் நடைபெறும். பயங்கரவாத நிதியுதவி வலையமைப்புகளைச் சீர்குலைப்பதற்கான கருவிகள் மற்றும் நுட்பங்கள், குறிப்பிட்ட வழக்குகளிலிருந்து பெறப்பட்ட பாடங்கள், எதிர்காலத்திற்குத் தயாரான பயங்கரவாத எதிர்ப்பு உத்திகளை உருவாக்குதல் மற்றும் உருவாகி வரும் பாதுகாப்புச் சவால்களை எதிர்கொள்ள நிறுவனத் திறன்களை வலுப்படுத்துதல் ஆகியவை பிற முக்கியக் கவனப் பகுதிகளாகும்.
இந்த ஆண்டு மாநாட்டின் ஒரு பகுதியாக, அரசு காவல்துறைப் பணியாளர்கள் மற்றும் தொழில்முறை வல்லுநர்களுக்கான திறன் மேம்பாட்டுப் பயிற்சித் திட்டமும் ஏற்பாடு செய்யப்படும்.
பயங்கரவாத விசாரணைகளில் புதிய குற்றவியல் சட்டங்களைப் பயன்படுத்துதல், வழக்குத் தொடுப்பதில் டிஜிட்டல் ஆதாரங்களைப் பயன்படுத்துதல், மற்றும் வழக்கு உத்தி மற்றும் மேலாண்மை ஆகியவற்றை இந்தத் திட்டம் உள்ளடக்கும். பயங்கரவாத வழக்குகளின் விசாரணையை நிர்வகிக்கும் சிறப்பு விதிகள், பாதுகாப்புத் தரப்பால் எழுப்பப்படும் பொதுவான சவால்கள், சாட்சிப் பாதுகாப்பு மற்றும் வழக்குத் தொடுப்பை வலுப்படுத்துவதற்கான அரசாங்க முயற்சிகள் குறித்தும் பங்கேற்பாளர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்படும்.
இந்த இரண்டு நாள் கலந்துரையாடல்கள், சட்ட அமலாக்க முகமைகள் (LEAs) தங்கள் அனுபவங்களைப் பரிமாறிக்கொள்ளவும், பயங்கரவாத எதிர்ப்பு வழக்குகளைக் கையாள்வதில் உள்ள சிறந்த நடைமுறைகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும், கடந்தகால விசாரணைகளிலிருந்து பாடங்களைக் கற்றுக்கொள்ளவும் வழிவகுக்கும்.
இந்த மாநாட்டில், மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் மூத்த காவல்துறை அதிகாரிகள், பயங்கரவாத எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளைக் கையாளும் மத்திய முகமைகள் மற்றும் துறைகளின் அதிகாரிகள், மற்றும் சட்டம், தடயவியல், தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட தொடர்புடைய துறைகளைச் சேர்ந்த வல்லுநர்கள் கலந்துகொள்வார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.