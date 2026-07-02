டாக்ஸி சந்தையில் மீண்டும் ஒரு புரட்சி: வெறும் ரூ.1 செலுத்தி புதிய டாடா காரை சொந்தமாக்குங்கள்!

இந்தியாவின் கார் தயாரிப்பு துறையில், குறிப்பாக டாக்ஸி மற்றும் வணிக ரீதியிலான வாகன சந்தையில் ‘டாடா மோட்டார்ஸ்’ நிறுவனம் எப்போதும் அசைக்க முடியாத முதலிடத்தில் இருந்து வருகிறது. தங்களின் வாகனங்களின் தரம், மைலேஜ் மற்றும் நீடித்து உழைக்கும் தன்மை ஆகியவற்றால் பல லட்சம் ஓட்டுநர்கள் மற்றும் தொழில்முனைவோரின் நம்பிக்கையை இந்த நிறுவனம் பெற்றுள்ளது. தற்போது, டாக்ஸி தொழிலை புதியதாக தொடங்க நினைப்பவர்களுக்கும், தங்களது பழைய காரை மாற்றி புதிய காரை வாங்க நினைப்பவர்களுக்கும் குன் டாடா நிறுவனம் ஒரு பிரம்மாண்டமான மற்றும் நம்பமுடியாத சிறப்பு சலுகையை அறிவித்துள்ளது.
பொதுவாக ஒரு புதிய கார் வாங்க வேண்டும் என்றால், கணிசமான தொகையை முன்பணமாக செலுத்த வேண்டியிருக்கும். ஆனால், இந்த புதிய சலுகையின் படி நீங்கள் வெறும் ரூ.1 மட்டும் செலுத்தி உங்களுக்கு பிடித்த புதிய காரை வீட்டிற்கு எடுத்துச் செல்லலாம். இதுமட்டுமின்றி, காரை எடுக்கும்போதே அதற்கான இலவச இன்சூரன்ஸ் சலுகையும் உங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இதனால் ஆரம்பக்கட்ட முதலீட்டுச் சுமை முற்றிலும் குறைகிறது.
ஒவ்வொரு வணிகரின் தேவையும் மாறுபட்டதாக இருக்கும். அதற்கு ஏற்றவாறு அனைத்து வகையான எரிபொருள் ஆப்ஷன்களிலும் டாடா கார்கள் கிடைக்கின்றன.
பெட்ரோல் : தடையற்ற வேகம் மற்றும் சிறந்த செயல்திறன்.
சிஎன்ஜி: அதிக மைலேஜ் மற்றும் குறைந்த இயக்க செலவு மூலம் அதிக லாபம்.
ஈவி (EV - Electric Vehicle): எதிர்காலத்திற்கான சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பில்லாத, மிகக் குறைந்த செலவிலான மின்சார கார் ஆப்ஷன்.
பாதுகாப்பில் சமரசம் இல்லை: 4-ஸ்டார் பாதுகாப்பு தரம்
வணிக ரீதியாக கார் ஓட்டுபவர்கள் சாலையில் அதிக நேரத்தை செலவிடுகிறார்கள். எனவே அவர்களின் பாதுகாப்பிற்கு டாடா நிறுவனம் அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. குளோபல் என்சிஏபி அமைப்பால் வழங்கப்பட்ட 4-ஸ்டார் பாதுகாப்பு தரச்சான்றிதழுடன் இந்த கார்கள் வருகின்றன. ஓட்டுநர் மற்றும் பயணிகளின் பாதுகாப்பிற்கு இதில் நூறு சதவீத உத்தரவாதம் கிடைக்கிறது.
கார் வாங்குவதற்கான லோன் செயல்முறைகளை நினைத்து நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை. குன் டாட்டாவில் மிகவும் எளிமையான ஃபைனான்ஸ் ஆப்ஷன்கள் உள்ளன. உங்களது ஆவணங்களை சரிபார்த்து, உடனடியாக ஸ்பாட் லோன் அப்ரூவல் செய்து தரப்படும். இதனால், காத்திருப்பு காலம் ஏதுமின்றி உடனடியாக காரை டெலிவரி பெற்றுச் செல்லலாம்.
இந்த சலுகை உங்களுடன் மட்டும் முடிந்துவிடுவதில்லை. உங்களுக்கு தெரிந்த நண்பர்கள் அல்லது சக டாக்ஸி உரிமையாளர்களுக்கு இந்த சலுகையை நீங்கள் பரிந்துரை செய்யலாம். உங்கள் மூலமாக அவர்கள் கார் வாங்கும்போது, உங்களுக்கு ரூ. 3000 மதிப்புள்ள இலவச சிஎன்ஜி கூப்பன் பரிசாக வழங்கப்படும்.
உங்கள் சொந்த தொழில் கனவை நனவாக்கவும், டாக்ஸி பிசினஸில் அதிக லாபம் சம்பாதிக்கவும் இதுவே சரியான தருணம். இந்த லிமிடெட் பீரியட் ஆஃபரை பயன்படுத்த இன்றே உங்கள் அருகிலுள்ள குன் டாடா ஷோரூமிற்கு கால் செய்து, உங்கள் கனவு பிசினஸ் காரை புக் செய்யுங்கள்.