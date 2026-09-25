ஆசிய விளையாட்டு போட்டி: வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற குல்வீர் சிங்: பிரதமர் மோடி வாழ்த்து

புதுடெல்லி,
ஐச்சி-நகோயாவில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில், ஆடவருக்கான 10,000 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற குல்வீர் சிங்கிற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று வாழ்த்துத் தெரிவித்தார். இந்த போட்டியில் ஏற்கனவே வெண்கல பதக்கம் வென்றிருந்த அவர், தற்போது மீண்டும் பதக்க மேடையில் ஏறி நாட்டிற்கு பெருமை சேர்த்துள்ளதை பிரதமர் சுட்டிக்காட்டினார்.
அவரது சிறப்பான செயல்பாட்டை பாராட்டிய பிரதமர், அவரது விடாமுயற்சியும் முன்னேற்றமும் இந்தியா முழுவதும் உள்ள இளம் ஓட்டப்பந்தய வீரர்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் என்று குறிப்பிட்டார்.
சமூக ஊடக எக்ஸ் தளத்தில் பிரதமர் அலுவலகம் குறிப்பிட்டதாவது:-
"ஐச்சி-நகோயாவில் முன்னர் வெண்கலம், இப்போது வெள்ளி! ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளின் வெற்றி மேடையில் குல்வீர் சிங் தொடர்ந்து நம்மை பெருமைப்படுத்துகிறார்!
ஆடவருக்கான 10,000 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அவருக்கு வாழ்த்துகள். அவரது விடாமுயற்சியும் முன்னேற்றமும் இந்தியா முழுவதும் உள்ள இளம் நீண்ட தூர ஓட்டப்பந்தய வீரர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.