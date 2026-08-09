அசாமில் நீடிக்கும் கனமழை.. வெள்ளப்பெருக்கால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 99 ஆக உயர்வு

கவுகாத்தி,
அசாம் மாநிலம் கடுமையான வெள்ளப்பாதிப்பைத் தொடர்ந்து எதிர்கொண்டு வருகிறது. இதில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 99-ஆக உயர்ந்துள்ளது.
அசாம் மாநிலம் தொடர்ந்து கடுமையான வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் ஆயிரக்கணக்கான மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. பல மாவட்டங்களில் கிராமங்கள், சாலைகள் மற்றும் தாழ்வான பகுதிகள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளன.
நேற்றைய (சனிக்கிழமை) நிலவரப்படி, மேலும் ஒருவர் உயிரிழந்ததைத் தொடர்ந்து மொத்த பலி எண்ணிக்கை 99-ஆக உயர்ந்துள்ளது. மேலும் 1.47 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கை தெரிவிக்கிறது. அசாம் மாநில பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் (ASDMA) தகவலின்படி, 12 மாவட்டங்களில் உள்ள ஒரு வருவாய் வட்டத்திற்கு உட்பட்ட 460 கிராமங்களில் மொத்தம் 1,47,376 பேர் தற்போது வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அங்கு சோனிட்பூர், நாகோன், கோலாகாட், சிவசாகர், ஹோஜாய், தர்ராங், ஜோர்ஹாட், தேமாஜி, சாரெய்டியோ, கர்பி அங்லாங், லக்கிம்பூர் மற்றும் பிஸ்வநாத் ஆகிய 12 மாவட்டங்கள் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் கூறுகிறது. பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தொகை 1,47,376 ஆக இருந்தது, 61,735 பேர் தொடர்ந்து வெள்ளத்தில் தத்தளித்து வருவதால் கோலாகாட் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
கனமழையை தொடர்ந்து ஏற்பட்ட வெள்ளத்தால் மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மோசமான பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன. சுமார் 2 வாரங்களாக ரெயில் போக்குவரத்து தடைப்பட்டுள்ளது. மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டதால் பொதுமக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர். வெள்ளம் பாதித்த பகுதியில் உள்ள மக்கள் அங்கிருந்து மீட்கப்பட்டு மாநிலம் முழுவதும் உள்ள சுமார் 133 நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மாநில அரசு சார்பில் தொடர்ந்து மீட்பு மற்றும் நிவாரண பணிகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.