பாட்னா,
பீகார் மாநிலத்தின் முதலாவது தோல் வங்கியை பாட்னாவில் உள்ள அகில இந்திய மருத்துவ அறிவியல் நிறுவனத்தில் (எய்ம்ஸ் பாட்னா) அமைப்பதற்கு அம்மாநில அரசு ரூ.3.07 கோடி நிர்வாக ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.
பீகார் முதல்-மந்திரி சாம்ராட் சவுத்ரி கடந்த ஜூலை மாதம் புல்வாரி ஷெரீப்பில் அமைந்துள்ள ஒரு முதன்மையான அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனமான எய்ம்ஸ் பாட்னாவின் தீக்காயங்கள் சிகிச்சை மையத்தை நேரில் ஆய்வு செய்தார்.
அப்போது, தீக்காய நோயாளிகளின் உயிரைக் காக்கும் வகையில் அங்கு மாநிலத்தின் முதல் தோல் வங்கி அமைக்கப்படும் என அறிவித்திருந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து, மாநிலச் சுகாதாரத் துறை இதற்கான ரூ.3.07 கோடி நிதி ஒப்புதலை வழங்கியுள்ளது. இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வத் தகவலை எய்ம்ஸ் பாட்னா நிர்வாகம் நேற்று (வியாழக்கிழமை) வெளியிட்டது.
எய்ம்ஸ் பாட்னாவின் தீக்காயங்கள் சிகிச்சை மையத்தில் இந்த வங்கி செயல்பட உள்ளது. இறந்தவர்களிடமிருந்து தானமாகப் பெறப்படும் மனிதத் தோல், இந்த வங்கியில் சேகரிக்கப்பட்டு நவீன முறையில் பதப்படுத்தி பாதுகாக்கப்படும். கடுமையான தீக்காயங்களால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு இந்த தோல் 'உயிரியல் கட்டுகளாக' பொருத்தப்படும். இதன் மூலம் காயங்களில் கிருமித் தொற்று ஏற்படுவதும், உடலிலிருந்து நீர்ச்சத்து வெளியேறுவதும் தடுக்கப்பட்டு நோயாளிகள் விரைவாகக் குணமடைய முடியும்.
2026-2027 நிதியாண்டிற்குள் இதற்கான நவீன மருத்துவ உபகரணங்கள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் நிறுவப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு வர உள்ளன. இந்த திட்டம் பீகார் மாநிலத்திற்கு மட்டுமின்றி, கிழக்கு இந்தியப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த தீக்காய நோயாளிகளுக்கும் உயர்தர சிகிச்சை கிடைப்பதில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமையும் என மருத்துவ வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.