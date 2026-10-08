டெல்லி: பாதுகாப்புப் பணியில் கூடுதலாக 26 ஆயிரம் மத்திய ஆயுதப்படை வீரர்கள் களமிறக்கம்

புதுடெல்லி,
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த விவகாரம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இந்த விவகாரத்தில் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் பதவி விலக வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி 'இந்தியா' கூட்டணி கட்சிகள் தொடர் போராட்டத்தை முன்னெடுத்து உள்ளன.
இதன்படி நேற்று முன்தினம் தேர்தல் ஆணைய அலுவலகத்தை நோக்கி எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் நடத்திய பேரணியின்போது மக்களவை எதிர்க் கட்சி தலைவர் ராகுல்காந்தி, பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர். 9 மணி நேர போராட்டத்துக்கு பிறகு கைதான இவர்கள், இரவு 10 மணி அளவில் விடுதலை செய்யப்பட்டனர்.
இந்நிலையில் டெல்லியில் பாதுகாப்புப் பணியில் கூடுதலாக 26 ஆயிரம் மத்திய ஆயுதப்படை வீரர்கள் களமிறக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகக் கோரி போராட்டங்கள் தொடர்ந்து தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், நாளை மறுநாள் (சனிக்கிழமை) கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி (CJP) அழைப்பு விடுத்துள்ள மாபெரும் போராட்டத்தை முன்னிட்டு, அடுத்த சில நாட்களுக்கு மத்திய ஆயுதக் காவல் படையைச் (CAPF) சேர்ந்த சுமார் 11,000 கூடுதல் வீரர்கள் தலைநகரில் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த கூடுதல் பணியமர்த்தலுடன், டெல்லியில் உள்ள மத்தியப் படை வீரர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை சுமார் 26,000 ஆக உயரும் என்று கூறப்படுகிறது. இது 2020 வடகிழக்கு டெல்லி கலவரங்களுக்குப் பிறகு நகரில் மேற்கொள்ளப்படும் மிக அதிக எண்ணிக்கையிலான பணியமர்த்தல்களில் ஒன்றாகும்.
முன்னதாக அக்டோபர் 8 முதல் 12ம் தேதி வரை டெல்லியில் 110 மத்திய ஆயுத காவல் படை நிறுவனங்களை பணியமர்த்த மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் புதன்கிழமை ஒப்புதல் அளித்தது. ஒவ்வொரு மத்திய ஆயுத காவல் படை நிறுவனத்திற்கும் 120-130 வீரர்கள் என்ற அனுமதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை உள்ளது, அவர்களில் பொதுவாக சுமார் 75-80 பேர் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள். தலைநகரில் ஏற்கனவே 111 கம்பெனிகளில் உள்ள 15,000 மத்திய ஆயுதக் காவல் படையினருடன் இந்தக் கூடுதல் படைகளும் இணைக்கப்படும்.
புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள 111 கம்பெனிகளில், மிகப்பெரிய படையணியான மத்திய ரிசர்வ் காவல் படையைச் (CRPF) சேர்ந்த 85 கம்பெனிகளும், இந்தோ-திபெத்திய எல்லை காவல் படையை (ITBP) சேர்ந்த ஏழு கம்பெனிகளும், சஷஸ்திர சீமா பல் (SSB) 10 கம்பெனிகளும், மத்திய தொழில்துறை பாதுகாப்புப் படையைச் (CISF) சேர்ந்த ஒரு கம்பெனியும் இன்று (வியாழக்கிழமை) முதல் அனுப்பப்படும்.
இந்தப் படைகள், சுமார் 5,000 பேர் கொண்ட டெல்லி காவல் படையை வலுப்படுத்தும் என்று அதிகாரிகள் கூறினர். டெல்லி காவல்துறையும் தனது பாதுகாப்பு படையினரின் எண்ணிக்கையை சுமார் 15,000 ஆக அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
குமாரின் ராஜினாமாவைக் கோரி எதிர்க்கட்சிகளும், சிவில் சமூக அமைப்புகளும் போராட்டங்களை விரிவுபடுத்தியுள்ள நிலையில், இந்த பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.