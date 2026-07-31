கேரளாவில் நீட் குளறுபடிகளுக்கு எதிராக போராடியவர்கள் மீதான வழக்குகள் திரும்ப பெறப்படும் - மாநில அரசு அறிவிப்பு

புதுடெல்லி,
கேரளாவில் நீட் குளறுபடிகளுக்கு எதிராக போராடியவர்கள் மீதான வழக்குகள் திரும்ப பெறப்படும் என கேரள மாநில உள்துறை மந்திரி ரமேஷ் அறிவித்துள்ளார்.
நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவை கண்டித்து, மத்திய கல்வி மந்திரி தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக் கோரியும் டெல்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தரில் சுமார் ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாக மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்தினர். இந்த போராட்டத்தின்போது கடந்த 20-ந்தேதி, நாடாளுமன்றம் நோக்கி பேரணியாக சென்ற மாணவர்கள் மீது காவல்துறையினர் தடியடி நடத்தினர்.
மாணவர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலை கண்டித்தும், நீட் தேர்வு குளறுபடிகளுக்கு எதிராகவும் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் மாணவர் அமைப்பினர் போராட்டம் நடத்த தொடங்கினர். அந்த வகையில் கேரள மாநிலத்திலும் பல்வேறு இளைஞர் அமைப்புகள் மற்றும் அரசியல் கட்சியினர் போராட்டங்களை நடத்தினர்.
இந்த போராட்டங்கள் தொடர்பாக ஏராளமானோர் மீது காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்தது. சில வழக்குகளில் முதல் தகவல் அறிக்கையும் பதிவு செய்யப்பட்டது. இதனிடையே, மத்திய கல்வி மந்திரி தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகியதை தொடர்ந்து, டெல்லியில் நடைபெற்ற போராட்டம் வாபஸ் பெறப்பட்டது. தொடர்ந்து, நாட்டின் பிற பகுதிகளில் நடந்த போராட்டங்களும் முடிவுக்கு வந்தன.
இந்த நிலையில், கேரளாவில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீதான வழக்குகளை ரத்து செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கைகள் எழுந்தன. இதனை ஏற்று கேரளாவில் நீட் குளறுபடிகளுக்கு எதிராக போராடியவர்கள் மீதான வழக்குகள் திரும்ப பெறப்படும் என கேரள மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது.
இது குறித்து கேரள உள்துறை மந்திரி ரமேஷ் கூறுகையில், “இது ஒரு முக்கிய பொதுப் பிரச்சினையை முன்னிலைப்படுத்திய ஒரு நேர்மறையான போராட்டமாகும். சுப்ரீம் கோர்ட்டு கூட இந்த விஷயத்தை சாதகமான பார்வையுடன் அணுகியது. கேரளாவில் போராட்டத்தின்போது எந்த வன்முறை சம்பவங்களும் நடைபெறவில்லை. எனவே, பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகள் எதையும் மேற்கொண்டு தொடர வேண்டாம் என்று டி.ஜி.பி.க்கு நான் உத்தரவிட்டுள்ளேன்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.