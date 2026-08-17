காவிரி விவகாரம்; தமிழக அரசு, திமுக தொடர்ந்த வழக்கு: சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இன்று விசாரணை

காவிரிலிருந்து தமிழகத்திற்கு உரிய தண்ணீரை திறந்துவிடக் கோரும் மனுக்கள் மீது சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இன்று விசாரணை நடைபெறுகிறது. காவிரி நதிநீர் விவகாரத்தில் தமிழகத்திற்கு உடனடியாக தண்ணீர் திறக்க கர்நாடக அரசுக்கு உத்தரவிடக் கோரி, தமிழக அரசு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மனு தாக்கல் செய்தது. இந்த மனு முதலில் கடந்த 13ம் தேதி விசாரணைக்கு வருவதாக இருந்தது. ஆனால், சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதி விக்ரம் நாத்திற்கு வைரஸ் காய்ச்சல் ஏற்பட்டதால், தலைமை நீதிபதி சூர்யா காந்த் தலைமையிலான அமர்வு இந்த விசாரணையை ஆக. 17ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தது. அதன்படி இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது.
முன்னதாக தமிழக அரசு தாக்கல் செய்த மனுவில், ‘காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் ஜூலை 30ம் தேதி பிறப்பித்த உத்தரவை கர்நாடகா உடனடியாக அமல்படுத்த வேண்டும். கபினி மற்றும் கே.ஆர்.எஸ் அணைகளில் இருந்து நாள்தோறும் 3,500 கனஅடி நீர் வீதம் 15 நாட்களுக்கு திறந்து விட வேண்டும் என்று ஆணையம் உத்தரவிட்டிருந்தது. ஆனால் பிலிகுண்டுலு அளவீட்டு மையத்தில் தற்போது 158 முதல் 550 கனஅடி நீர் மட்டுமே வருகிறது. மழைப்பொழிவின் படி தமிழகத்திற்கு 26.954 டி.எம்.சி நீர் கிடைக்க வேண்டும் என்ற நிலையில், ஆணையம் ஒதுக்கீடு செய்த 4.536 டி.எம்.சி நீர் குறுவை பயிர்களைக் காப்பாற்ற போதுமானதாக இல்லை’ என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. இத்துடன் சேர்த்து எதிர்க்கட்சியான திமுக தரப்பிலும் தனியாக மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதில், ‘கர்நாடகா அரசு வழங்கவேண்டிய பாக்கி நீரைக் கணக்கிட்டு, நாள்தோறும் 7,000 கனஅடி வீதம் 15 நாட்களுக்கு 9.46 டி.எம்.சி நீரை வழங்க உத்தரவிட வேண்டும்’ என்று கோரப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர, பாதிக்கப்பட்ட டெல்டா விவசாயிகளின் தனிப்பட்ட மனுக்களையும் இந்த முதன்மை வழக்குடன் சேர்த்து விசாரிக்க வேண்டும் என்று மூத்த வழக்கறிஞர் பி.வில்சன் விடுத்த கோரிக்கையை தலைமை நீதிபதி ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்.
மறுபுறம், கர்நாடக அரசு தனது எதிர்ப்பை மனுவாக தாக்கல் செய்யத் தயாராகி வருகிறது. இதுகுறித்து அம்மாநில அமைச்சர்கள் தெரிவிக்கையில், ‘போதிய மழை இல்லாததாலும், பெங்களூரு நகரின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய வேண்டியிருப்பதாலும் தமிழகத்திற்கு தண்ணீர் திறப்பது சாத்தியமற்றது. காவிரி ஒழுங்குமுறைக் குழு கடந்த 12ம் தேதி முதல் நாள்தோறும் 12,000 கனஅடி நீர் திறக்கச் சொன்ன உத்தரவை தற்போதைய அணைகளின் நீர்மட்டத்தைக் கொண்டு நிறைவேற்ற முடியாது’ என்று தெரிவித்தனர். இதனால் இன்று உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடக்கும் விசாரணை பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.